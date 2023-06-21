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Grande Vitória

Operação mira asilos suspeitos de lesão a violência psicológica no ES

Dez instituições são alvo da Operação Violeta, realizada pela Polícia Civil em Cariacica, Vila Velha e Serra nesta quarta-feira (21)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2023 às 11:18

Publicado em 21 de Junho de 2023 às 11:18

Operação no ES apura denúncias de maus-tratos envolvendo asilos
Operação no ES apura denúncias de maus-tratos envolvendo asilos Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Dez Instituições de Longa Permanência particulares localizadas na Grande Vitória são alvo de uma operação da Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa (DEPPI) da Polícia Civil do Espírito Santo nesta quarta-feira (21). Os asilos foram denunciados por lesão corporal, exploração financeira e violência psicológica contra idosos.
De acordo com a delegada Milena Gireli, que comanda a Operação Violeta - que faz referência ao mês "junho violeta" dedicado ao combate à violência contra a pessoa idosa - estão sendo apuradas denúncias contra asilos localizados em Cariacica, Vila Velha e Serra.
Acompanham os trabalhos da Polícia Civil integrantes da Vigilância Sanitária e do Conselho do Idoso. Em entrevista ao g1ES, a delegada falou sobre os crimes que estão sendo investigados nas instituições.
"As denúncias são de maus-tratos e citam condições degradantes, privação de alimentos e limpeza inadequada, situações que colocam a vida e a saúde dos idosos em risco "
Milena Gireli - Titular da Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa (DEPPI)
Também estão sendo investigados crimes de lesão corporal, em que idosos teriam sido alvo de violência física e exploração financeira.
"Eles ficam com os cartões de benefício do idoso e, muitas vezes, é isso que paga os custos. Porém, o dinheiro pode ser utilizado para outros fins, em benefício próprio", disse a delegada.
A delegada disse que algumas denúncias também citam empréstimos indevidos feitos em nome dos idosos. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso. Os bairros e os nomes das instituições alvos da operação não foram divulgados.
*Com informações do g1ES

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