Operação mira asilos suspeitos de lesão a violência psicológica no ES

Operação no ES apura denúncias de maus-tratos envolvendo asilos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Dez Instituições de Longa Permanência particulares localizadas na Grande Vitória são alvo de uma operação da Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa (DEPPI) da Polícia Civil do Espírito Santo nesta quarta-feira (21). Os asilos foram denunciados por lesão corporal, exploração financeira e violência psicológica contra idosos.

De acordo com a delegada Milena Gireli, que comanda a Operação Violeta - que faz referência ao mês "junho violeta" dedicado ao combate à violência contra a pessoa idosa - estão sendo apuradas denúncias contra asilos localizados em Cariacica, Vila Velha e Serra.

Acompanham os trabalhos da Polícia Civil integrantes da Vigilância Sanitária e do Conselho do Idoso. Em entrevista ao g1ES, a delegada falou sobre os crimes que estão sendo investigados nas instituições.

"As denúncias são de maus-tratos e citam condições degradantes, privação de alimentos e limpeza inadequada, situações que colocam a vida e a saúde dos idosos em risco " Milena Gireli - Titular da Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa (DEPPI)

Também estão sendo investigados crimes de lesão corporal, em que idosos teriam sido alvo de violência física e exploração financeira.

"Eles ficam com os cartões de benefício do idoso e, muitas vezes, é isso que paga os custos. Porém, o dinheiro pode ser utilizado para outros fins, em benefício próprio", disse a delegada.

A delegada disse que algumas denúncias também citam empréstimos indevidos feitos em nome dos idosos. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso. Os bairros e os nomes das instituições alvos da operação não foram divulgados.