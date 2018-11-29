Operação Liberté: 37 presos por violência contra a mulher no ES

Pelo menos 37 acusados, sendo dois menor de idade, foram detidos durante a "Operação Liberté", que foi realizada nesta quinta-feira (29), em todo o Espírito Santo. O objetivo era cumprir mandados de prisão por crimes relacionado à violência contra a mulher.
De acordo com Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), dezoito acusados foram presos por violência doméstica e familiar contra a mulher. Cinco foram detidos por descumprimento de medida protetiva de urgência. A polícia expediu quatro mandados de prisão por estupro, que também foram cumpridos. Outros três foram presos em flagrante e dois adolescentes foram apreendidos por outros crimes.
Segundo o delegado Janderson Lube, um dos detidos que deve responder pelo crime de feminicídio foi preso em
. O delegado disse que o suspeito informou toda a dinâmica do crime ocorrido em maio de 2017.
APREENSÃO
Durante a operação, a polícia apreendeu cinco armas de fogos, 41 munições, 1 pé de maconha, dois celulares, e outros objetos, que não foram informados pela polícia.