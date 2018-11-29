Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Combate ao crime

Operação Liberté: 37 presos por violência contra a mulher no ES

O objetivo da 'Operação Liberté' era cumprir mandados de prisão por crimes relacionado à violência contra a mulher no ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2018 às 20:48

Publicado em 29 de Novembro de 2018 às 20:48

Crédito: Divulgação | Sesp
Pelo menos 37 acusados, sendo dois menor de idade, foram detidos durante a "Operação Liberté", que foi realizada nesta quinta-feira (29), em todo o Espírito Santo. O objetivo era cumprir mandados de prisão por crimes relacionado à violência contra a mulher. 
> Acusado de entregar drogas na Praia da Costa é preso
De acordo com Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), dezoito acusados foram presos por violência doméstica e familiar contra a mulher. Cinco foram detidos por descumprimento de medida protetiva de urgência. A polícia expediu quatro mandados de prisão por estupro, que também foram cumpridos. Outros três foram presos em flagrante e dois adolescentes foram apreendidos por outros crimes. 
> Um homem é preso e armas são apreendidas em operação em Vila Velha
Segundo o delegado Janderson Lube, um dos detidos que deve responder pelo crime de feminicídio foi preso em
Guarapari
. O delegado disse que o suspeito informou toda a dinâmica do crime ocorrido em maio de 2017. 
APREENSÃO
Durante a operação, a polícia apreendeu cinco armas de fogos, 41 munições, 1 pé de maconha, dois celulares, e outros objetos, que não foram informados pela polícia. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aliado de ACM Neto, deputado Paulo Azi (União Brasil-BA) será o relator da PEC 6x1
Fim da escala 6x1: votação de PEC é adiada após oposição pedir vista
Jordano Bruno Gasperazzo Leite, novo delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo
Novo chefe da Polícia Civil no ES faz mudanças em delegacias; veja as trocas
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas de quiche de vegetais fáceis e deliciosas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados