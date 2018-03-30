Operação em Pinheiros apreende armas e até granada caseira

Dois jovens de 19 anos foram presos em uma operação deflagrada pelas polícias Civil e Militar na manhã desta sexta-feira (30), em Pinheiros, Norte do Estado. O objetivo foi prender suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e apreender materiais ilícitos. Na ação foram encontradas armas de fogo e até granadas caseiras.

Um dos detidos era foragido da polícia. Ele foi localizado em uma casa no bairro Colina. Segundo a Polícia Civil, o suspeito tinha mandado de prisão em aberto por roubo majorado cometido na cidade de Boa Esperança. Com ele os policiais encontraram um revólver calibre 38, munição, celulares, dinheiro e um veículo Polo com restrição de roubo.

O outro suspeito, também de 19 anos, foi preso no bairro Domiciano. Elee estava com um adolescente de 16 anos, que também foi apreendido. Com os dois foram encontrados um revólver calibre 38 com numeração raspada, munição intacta, celular e duas granadas de fabricação caseira.

Um comerciante de 58 anos também foi detido na operação. No bar dele, no mesmo bairro, os policiais localizaram um radiocomunicador, binóculo, retroprojetor e um soco inglês. Os quatro suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia de Pinheiros.

De acordo com a Polícia Civil, o foragido foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e receptação. O jovem preso no bairro Domiciano foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor. Ambos foram conduzidos para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus. Já o menor e o dono do bar foram liberados após prestarem esclarecimentos.