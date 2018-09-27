Operação da Polícia Civil detém mais de 70 pessoas no Espírito Santo

Polícia Civil Crédito: Reprodução

Polícia Civil nesta quarta (26) e quinta-feira (27) cuja ação era de combate e a prisão de autores de crimes de roubo e latrocínio. Os resultados parciais da Operação foram divulgados nesta quinta.

Cerca de 89 pessoas foram detidas em uma operação realizada pelanesta quarta (26) e quinta-feira (27) cuja ação era de combate e a prisão de autores de crimes de roubo e latrocínio. Os resultados parciais da Operação foram divulgados nesta quinta.

Espírito Santo, mais de 300 policiais civis compuseram o efetivo da megaoperação, que foi coordenada pelo Conselho Nacional dos Chefes da Polícia Civil (CNCPC) e pelo Ministério da Segurança Pública. A operação aconteceu em 25 estados do Brasil, além do Distrito Federal. Por conta da logística, o Amazonas foi o único Estado que não integrou a ação.

Entre as pessoas detidas, estão 13 adolescentes. Em todo o, mais de 300 policiais civis compuseram o efetivo da megaoperação, que foi coordenada pelo Conselho Nacional dos Chefes da Polícia Civil (CNCPC) e pelo Ministério da Segurança Pública. A operação aconteceu em 25 estados do Brasil, além do Distrito Federal. Por conta da logística, o Amazonas foi o único Estado que não integrou a ação.

Além dos 50 mandados de busca e apreensão, também foram cumpridos mandados de prisão em desfavor de acusados e condenados pelos crimes de roubo e contra a dignidade sexual, por exemplo. No Espírito Santo, 16 pessoas foram detidas por roubo, seis por crimes contra a dignidade sexual e 46 por outros crimes.





Durante a ação, também foram detidas em flagrante 21 pessoas. Entre os entorpecentes apreendidos estão 382 gramas de maconha, 179 gramas de cocaína e 197 gramas de crack. Além desses, os policiais também recolheram seis armas de fogo.



De acordo com o delegado-geral Guilherme Daré, em todo o país, mais de 10.240 policiais participaram da ação e foram cumpridos mais de 900 mandados de busca e apreensão. Até agora, foram 769 prisões por roubo, 27 por latrocínio, 1.204 prisões por outros crimes e 494 prisões em flagrante, num total de 2.494 detidos, relatou, sobre a operação no País.



NO BRASIL



Brasil. 10.249 policiais civis de todas as regiões do país participaram das ações, que visam combater os crimes de roubo e latrocínio. Ao longo dos dois dias de buscas, ao todo, 2.494 pessoas foram presas e 164 adolescentes foram apreendidos, totalizando 2.743 pessoas presas/apreendidas.

A Operação Midas foi realizada em todas as regiões do. 10.249 policiais civis de todas as regiões do país participaram das ações, que visam combater os crimes de roubo e latrocínio. Ao longo dos dois dias de buscas, ao todo, 2.494 pessoas foram presas e 164 adolescentes foram apreendidos, totalizando 2.743 pessoas presas/apreendidas.

Dentre as pessoas presas, foram contabilizados: 769 presos por mandado referente a roubo, 27 presos por mandado referente a latrocínio, 1.204 presos por mandado referente a outros crimes, 494 presos em flagrante por delitos como posse/porte irregular de arma de fogo, tráfico de drogas, entre outros.



Durante a operação, 160 armas de fogo também foram apreendidas, 103 veículos recuperados, além de apreensão de drogas como maconha, cocaína, crack, LSD e ecstasy.



No Piauí houve a prisão de receptadores e apreensão de centenas de celulares Iphone com indícios de roubo e furto. No estado de Goiás, mais de 33 mil pontos ou comprimidos de ecstasy, avaliados inicialmente em 800 mil reais, foram apreendidos.

