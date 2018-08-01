Operação da PF mira quadrilha interestadual de tráfico de drogas no ES

Sede da Polícia Federal no Espírito Santo, em São Torquato Crédito: Fernando Madeira

Policiais federais cumprem mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão no Espírito Santo e em mais dois estados nesta quarta-feira (1º). A Operação 'Naftalina' visa a desarticular uma quadrilha especializada na prática do tráfico interestadual de drogas.

De acordo com a PF, aproximadamente 200 policiais cumprem 28 mandados de prisão preventiva e 48 mandados de busca e apreensão no Espírito Santo, Goiás e Minas Gerais.

As investigações tiveram início em 2017 e revelaram que a quadrilha utilizava veículos de passeio e pequenos caminhões para transportar droga. Durante a investigação, cerca de duas toneladas de maconha e cocaína foram apreendidas em ações policiais nas cidades de Catalão e Cristalina, no estado de Goiás, Cabrália, em São Paulo, e em Colatina, no Espírito Santo.

Também foram deferidas pelo Poder Judiciário, como informa a PF, medidas relacionada ao sequestro de bens e imóveis. Uma das diretrizes da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado é sufocar financeiramente os grupos criminosos.

As ações que acontecem nesta quarta (1º) também contam com o apoio da Polícia Civil de Minas Gerais e da Polícia Militar de Goiás.

Além de 200 policiais federais, participam da operação cerca de 40 políciais civis e 50 policiais militares. A operação também conta com o apoio logístico do Exército Brasileiro. Os investigados responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com penas que podem chegar a 25 anos de reclusão.

NAFTALINA

O nome da Operação Naftalina faz referência a um dos investigados, que já havia sido investigado pela PF em outras operações, e é conhecido pelas forças de segurança pública.

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