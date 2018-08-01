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Operação Naftalina

Operação da PF mira quadrilha interestadual de tráfico de drogas no ES

De acordo com a PF, aproximadamente 200 policiais cumprem 28 mandados de prisão preventiva e 48 mandados de busca e apreensão no Espírito Santo, Goiás e Minas Gerais

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 12:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 12:38
Sede da Polícia Federal no Espírito Santo, em São Torquato Crédito: Fernando Madeira
Policiais federais cumprem mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão no Espírito Santo e em mais dois estados nesta quarta-feira (1º). A Operação 'Naftalina' visa a desarticular uma quadrilha especializada na prática do tráfico interestadual de drogas.
De acordo com a PF, aproximadamente 200 policiais cumprem 28 mandados de prisão preventiva e 48 mandados de busca e apreensão no Espírito Santo, Goiás e Minas Gerais.
As investigações tiveram início em 2017 e revelaram que a quadrilha utilizava veículos de passeio e pequenos caminhões para transportar droga. Durante a investigação, cerca de duas toneladas de maconha e cocaína foram apreendidas em ações policiais nas cidades de Catalão e Cristalina, no estado de Goiás, Cabrália, em São Paulo, e em Colatina, no Espírito Santo.
Também foram deferidas pelo Poder Judiciário, como informa a PF, medidas relacionada ao sequestro de bens e imóveis. Uma das diretrizes da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado é sufocar financeiramente os grupos criminosos.
As ações que acontecem nesta quarta (1º) também contam com o apoio da Polícia Civil de Minas Gerais e da Polícia Militar de Goiás.
Além de 200 policiais federais, participam da operação cerca de 40 políciais civis e 50 policiais militares. A operação também conta com o apoio logístico do Exército Brasileiro. Os investigados responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com penas que podem chegar a 25 anos de reclusão.
NAFTALINA
O nome da Operação Naftalina faz referência a um dos investigados, que já havia sido investigado pela PF em outras operações, e é conhecido pelas forças de segurança pública.
Operação da PF mira quadrilha interestadual de tráfico de drogas no ES
 

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