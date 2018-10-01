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Operação cumpre mandados contra traficantes e assassinos em Vitória

A ação acontece na região da Grande Goiabeiras, que inclui os bairros Jabour, Goiabeiras e Maria Ortiz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2018 às 11:46

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 11:46

Operação policial é realizada em Vitória na manhã desta segunda-feira Crédito: Caíque Verli
Uma operação das polícias Militar e Civil foi deflagrada na manhã desta segunda-feira (01), em Vitória, para cumprir 11 mandados de prisão e 44 de busca e apreensão. Os alvos são traficantes e homicidas. A ação acontece na região da Grande Goiabeiras, que inclui os bairros Jabour, Goiabeiras e Maria Ortiz.
Seis pessoas foram detidas. Duas delas, Getúlio Oliveira de Jesus e Katiane Sant'Ana Ferreira de Sena, segundo a PM, estavam com mandados de prisão em aberto. Outras quatro foram detidas em flagrante: Cristiano Nunes, José Clemente Campos e Marxwelly Marta Nunes, detidos com drogas, e Tiago Gomes Rodrigo com munição. A idade dos suspeitos ainda não foi informada.  Eles foram encaminhados para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde são ouvidos pelos delegados envolvidos na operação. 
> Bandidos e PM trocam tiros na saída de baile funk em Vitória
De madrugada, moradores já relatavam barulhos de helicóptero sobrevoando o bairro Maria Ortiz. Segundo a polícia, além da aeronave, 18 viaturas também estão sendo usadas na operação.
Por ser uma região próxima do mangue, na Baía de Vitória, um barco inflável também é utilizado para evitar fugas por essa área. 
Policiais estão utilizando barcos para evitar fugas pela Baía de Vitória Crédito: Divulgação | PMES
140 policiais militares estão participando da ação. No total participam agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, policiais da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp), agentes da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar, da Polícia Ambiental e da Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc).
Com informações de Caíque Verli 

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