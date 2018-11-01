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Operação Monticello

Operação apreende 25 kg de maconha de 'marca' em Linhares

A droga foi encontrada na casa de um casal, onde também estavam os dois filhos de 2 e 9 anos. Maconha tinha selo e marca: 'verdelândia'

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 11:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2018 às 11:20
Operação Monticello prendeu casal com 25 kg de maconha em Linhares Crédito: Kaio Henrique/TV Gazeta Norte
Um casal foi preso em casa na manhã desta quinta-feira com cerca de 25 kg de maconha e uma arma, no bairro Interlagos, em Linhares, região Norte do Espírito Santo. A droga tinha selo e marca: "Verdelândia". Na casa também estavam os filhos do casal de 2 e 9 anos de idade.
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A dupla faz parte de uma organização criminosa, voltada para o tráfico de drogas, que é investigada pela Operação Monticello, deflagrada pelo Ministério Público do Espírito Santo, por meio da Promotoria de Justiça de Linhares, em conjunto com o 12º Batalhão de Polícia Militar.
Além do casal, uma outra mulher, da mesma quadrilha, também foi presa. A operação pretende cumprir oito mandados de prisão e 12 mandados de busca e apreensão, todos em Linhares.
Com informações de Loreta Fagionato

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