Operação apreende 25 kg de maconha de 'marca' em Linhares

Um casal foi preso em casa na manhã desta quinta-feira com cerca de 25 kg de maconha e uma arma, no bairro Interlagos, em Linhares, região Norte do Espírito Santo. A droga tinha selo e marca: "Verdelândia". Na casa também estavam os filhos do casal de 2 e 9 anos de idade.
A dupla faz parte de uma organização criminosa, voltada para o tráfico de drogas, que é investigada pela Operação Monticello, deflagrada pelo Ministério Público do Espírito Santo, por meio da Promotoria de Justiça de Linhares, em conjunto com o 12º Batalhão de Polícia Militar.
Além do casal, uma outra mulher, da mesma quadrilha, também foi presa. A operação pretende cumprir oito mandados de prisão e 12 mandados de busca e apreensão, todos em Linhares.
Com informações de Loreta Fagionato