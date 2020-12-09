ONG animal de Atílio Vivácqua é roubada pela terceira vez em 15 dias Crédito: Ong Pelo Amor

Uma ONG animal de Atílio Vivácqua , no Sul do Espírito Santo , está sofrendo com a quantidade de roubos que já aconteceram desde a inauguração, no início do ano. No total, o local já foi roubado seis vezes, sendo que três foram nos últimos 15 dias. Os criminosos levaram medicamentos, ração e equipamentos, todos arrecadados por meio de doações.

A ONG Pelo Amor resgata animais abandonados na rua, em situação de vulnerabilidade. Os animais ficam no Parque de Exposições Machadão, cedido pela prefeitura, onde também ficam guardados os produtos que foram furtados. O último roubo aconteceu no sábado, dia 05.

A Claudia Louzada, que é uma das voluntárias da ONG, pede que as autoridades deem uma atenção especial à causa. A gente precisa das autoridades, porque é uma situação que, infelizmente, se continuar acontecendo, a gente não vai ter como continuar, então, a gente espera um apoio maior. Um olhar mais voltado para a nossa causa, que é uma causa animal, mas é um bem que a gente faz para nossa cidade também", reforçou.

O Pedro Coelho, que também é voluntário, falou da tristeza, quando viu que o lugar foi novamente roubado. "Foi de partir o coração, porque tudo o que a gente conseguiu foi através de doações de pessoas que nos permitem poder cuidar dos animais. E levar ração, que é o que a gente mais precisa, é muito triste. É uma extrema covardia", desabafou.

Quem quiser ajudar a ONG com doações, pode procurar nas redes sociais por @ongpeloamor