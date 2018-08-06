'Olham quem curte postagem sobre prisão', diz morador

Carapina Grande: moradores vivem rotina de ameaças Crédito: Victor Muniz

Um morador, que preferiu não se identificar, conhece como poucos as barreiras da exclusão e do medo. Obrigado a entender o significado da palavra silêncio, em favor da própria sobrevivência, após ver um familiar ser assassinado, ele deixou o bairro Carapina Grande, na Serra, e mudou-se com a família para outro município em busca de paz.

Quanto tempo morou no bairro?

Foram mais de 30 anos, nasci e cresci naquela comunidade. Conheço as ruas de lá muito bem. Deixei bons amigos para trás. Vou manter as lembranças de momentos felizes, que infelizmente não foram capazes de apagar as cenas de terror que vivi.

Quais são as cenas que não saem da sua cabeça?

Nossa, foram tantas. Já vi meninas apanharem ou terem seus cabelos raspados porque não aceitaram namorar traficantes. Gente apanhar muito, mas muito no meio da rua por acharem que tinham contato com a polícia. Vi morador com mais de 30 anos de comunidade ser expulso por não acordar para socorrer bandido baleado. Foram muitas cenas.

Quem comete a maioria desses crimes?

O pessoal do Ponto Final. Eles não escondem, dizem que comandam o bairro. Tudo tem que ser de acordo com a determinação deles. O que falam é lei.

Como monitoram os moradores?

De todas as formas. Com olheiros, vigiando os becos, fiscalizando os celulares de quem está na rua. Até pelo Facebook fazem isso. Olham quem curte ou comenta postagem sobre a prisão de algum deles. Às vezes só desconfiam mesmo e vão atrás. Sem nada de concreto.

Como eles fazem essas ameaças?

De cara limpa. Vão para o meio da rua e falam, passam nos comércios dando toque de recolher. Postam vídeos na internet ostentando armas e dizendo que eles estão no comando. Coisas desse tipo.

Como é receber a notícia da prisão do Josimar, o Nicota, e da gangue dele?