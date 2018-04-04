Ocupantes de carro são mortos a tiros na BR 101 em Jaguaré

Ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução / Street View

No carro havia um terceiro ocupante, que escapou sem nenhum ferimento. O homem contou aos militares que estava no banco de trás do carro. No pare-e-siga que acontecia próximo ao distrito de Palmito, por causa de uma obra realizada pelo Eco 101, um outro veículo pareou com o Gol e o carona fez diversos disparos contra o motorista e o carona da frente. Ele disse que conseguiu correr em meio ao matagal e não foi atingido.

As vítimas foram identificadas como Lunik Pezzin Luz, 34 anos, e Marcos de Jesus de Almeida, 30. Quando a PM chegou ao local do crime, os corpos estavam às margens da rodovia com diversas perfurações. A equipe médica da Eco 101 constatou a morte das vítimas.

No banco de trás do Gol os policiais apreenderam uma pistola calibre ponto 380 carregada com 15 munições e um carregador sem munição. O veículo e os objetos que estavam no local foram levados para a delegacia de Jaguaré. O ocupante do Gol que escapou de ser baleado foi encaminhado com a arma apreendida à 18ª Delegacia Regional de São Mateus.

A Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado por porte de arma de fogo e liberado mediante a pagamento de fiança. Sobre o duplo homicídio, segue sob investigação da delegacia de Jaguaré e, até o momento, ninguém foi detido.

Outras informações ainda não serão passadas para não atrapalhar o trabalho da polícia. Mas denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo e anonimato são garantidos.

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