O momento em que mãe de bebê raptado no ES recebeu a foto do filho

"Acharam o meu filho e agora sei que ele está bem! Estou muito ansiosa para pegá-lo no colo, abraçar e beijar muito! Acho que nem vou conseguir dormir hoje. Acabou a angústia e o sofrimento!". O desabafo é de Patrícia Paula Bull, 27 anos, mãe do bebê Ravi Pietro de Carvalho Pinho, de 10 meses, que tinha sido raptado pelo pai no dia 18 deste mês em Santa Maria de Jetibá, Região Serrana do Espírito Santo.

Na tarde desta terça-feira (30), Rodrigo de Carvalho Pinho, 38 anos, foi preso por policiais civis de São Paulo em Santo André, na Grande São Paulo. De acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo, o menino está sob a guarda do Conselho Tutelar local.

Como soube da notícia de que seu filho havia sido encontrado?

O delegado me ligou dizendo que meu filho tinha sido encontrado e que ele estava bem. Me mandaram uma foto do meu bebê e fiquei um pouco mais aliviada. A boa notícia é que acharam o meu filho e agora sei que ele está bem.

Quando vai vê-lo novamente?

Amanhã (quarta-feira) vou para São Paulo com a polícia. Estou muito ansiosa para isso, acho que nem vou conseguir dormir hoje.

O que vai fazer quando encontrá-lo?

Vai ser uma festa quando eu me reencontrar com ele. Estou muito ansiosa para pegar ele no colo, abraçar e beijar muito! Acho que a primeira que ele vai fazer é mamar. Ele sempre pedia para fazer isso quando me via. Agora acabou a angústia e o sofrimento!

E como deve ficar a relação com o pai dele de agora em diante?