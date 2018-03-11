Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Égide

Novo equipamento reforça atuação policial na divisa entre ES e RJ

Veículo oferece estrutura necessária para monitoramento e comunicação dos policiais na divisa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2018 às 15:00

Publicado em 11 de Março de 2018 às 15:00

Novo ônibus vai concentrar monitoramento das forças policiais na divisa entre Espírito Santo e Rio de Janeiro Crédito: PRF/Divulgação
Desde este final de semana, as forças policiais que atuam na Operação Égide da Polícia Rodoviária Federal, na divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro, contam com um novo equipamento para dar suporte às ações de segurança na BR 101. Um ônibus passa a funcionar como Posto Policial e Central de Controle e Comando Móveis.
De acordo com informações da PRF, o local da operação na divisa não oferecia muitos recursos e, agora, o veículo passa a oferecer sinal de internet 3G, rádio digital, Voip, monitores de vídeo e instalações para descanço dos plantonistas.
O ônibus ficara na BR 101 até o fim da operação, que compreende as divisas de Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e está disponível para todas a forças policiais.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Funcionário é preso suspeito de furtar R$ 3 mil em mercadorias em Vila Velha
auto-upload
Ex-jogadora vira 1ª mulher a treinar um time nas grandes ligas europeias
Imagem de destaque
Morte de empresário da Praia do Costa: cinco vão a júri pelo crime

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados