Novo equipamento reforça atuação policial na divisa entre ES e RJ

Novo ônibus vai concentrar monitoramento das forças policiais na divisa entre Espírito Santo e Rio de Janeiro Crédito: PRF/Divulgação

Desde este final de semana, as forças policiais que atuam na Operação Égide da Polícia Rodoviária Federal, na divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro, contam com um novo equipamento para dar suporte às ações de segurança na BR 101. Um ônibus passa a funcionar como Posto Policial e Central de Controle e Comando Móveis.

De acordo com informações da PRF, o local da operação na divisa não oferecia muitos recursos e, agora, o veículo passa a oferecer sinal de internet 3G, rádio digital, Voip, monitores de vídeo e instalações para descanço dos plantonistas.

O ônibus ficara na BR 101 até o fim da operação, que compreende as divisas de Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e está disponível para todas a forças policiais.