Nove são presos em operação contra o tráfico em escolas no ES

Em São Paulo, polícia também apreendeu drogas e dinheiro em escolas durante a Operação Anjos da Lei Crédito: Polícia civil de são paulo/divulgação

Com o objetivo de combater o tráfico de drogas que acontece próximo das escolas, mais de 100 policiais civis capixabas participaram da Operação Anjos da Lei, coordenada pelo Ministério da Segurança Pública. A ação nacional, que aconteceu nesta terça-feira (13), envolveu todas as polícias civis do país. No Espírito Santo, nove pessoas foram presas e cinco armas foram apreendidas.

Segundo a polícia civil de Santa Catarina, o nome Operação Anjos da Lei é uma referência ao filme de mesmo nome em que policiais que se infiltram em instituições de ensino.

De acordo com o titular do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) e coordenador da operação no Espírito Santo, delegado Fabrício Dutra, foram cumpridos 14 mandados de prisão e de busca e apreensão. Também foram detidas nove pessoas, sendo sete em flagrante e os outras por mandado de prisão.

Foram apreendidos ainda cinco adolescentes, um deles em flagrante com R$ 5.7530,70 em espécie, cinco armas, um carro, quatro celulares, 88 gramas de maconha, 30 gramas de cocaína e 21 gramas de crack.

Além disso, 28 pessoas e cinco veículos foram abordados. A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (Sesp) informou, ainda, em nota que duas escolas foram beneficiadas com a operação. Porém, não detalhou como foi esse benefício, nem que escolas foram essas.

ALERTA

O delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, Guilherme Daré, falou sobre a importância da ação de combate ao tráfico nos entornos das escolas capixabas.

O mais importante é dar o alerta para toda sociedade e, em especial, aos pais. Assim que vocês perceberem uma pessoa com atitude estranha próxima das escolas, avisem a Polícia Civil que é a responsável por fazer uma investigação de tamanha envergadura para que possamos reprimir esse tipo de crime, destacou.

NACIONAL

Em todo o país, a operação, intitulada Anjos da Lei, deteve, até a tarde desta terça-feira (13) , 455 pessoas, incluindo 85 adolescentes. Desse total, 137 foram em flagrante por tráfico na proximidade de escolas. Ao todo,184 armas foram apreendidas.

A operação é a quarta coordenada pelo Sistema Único de Segurança Pública (Susp), em que as polícias civis de cada estado atuam com a coordenação do Ministério da Segurança Pública. Segundo o presidente do Conselho Nacional de Polícias Civis e coordenador da operação, Emerson Wendt, a estimativa era chegar a mil prisões até o fim do dia.