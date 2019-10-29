Glaupiherle é suspeito de cometer oito estupros na Grande Vitória Crédito: Reprodução Facebook

Your browser does not support the audio element. Novas vítimas denunciam à polícia que foram atacadas por empresário no ES

O inquérito policial segue em andamento na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cariacica. Todas as denúncias são importantes e estão sendo apuradas. No momento, não é possível informar o número de novos Boletins, diz um trecho da nota enviada pela Polícia Civil

A Polícia Civil orienta que as vítimas registrem a ocorrência na Deam de Cariacica, no endereço: BR 262, Km 03, bairro Vera Cruz, Cariacica. A Polícia destaca a colaboração da população. As colaborações podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br.

O CRIME

O microempresário do ramo da construção civil Glaupiherle Grasielo Rocha, 36 anos, foi preso acusado de estuprar oito mulheres na Grande Vitória. Glaupiherle foi detido em casa na manhã desta quinta-feira (24), no bairro São Francisco, em Cariacica . A delegada Claudia Dematté pediu a divulgação da foto do suspeito para ver se novas vítimas denunciam.