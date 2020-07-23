Nomes parecidos levam morador de Cariacica a ficar preso por engano

Homem é preso por engano em Cariacica Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Douglas Almeida da Cruz, técnico em eletrônica e morador de Cariacica , foi preso na última sexta-feira (17), por volta das 19h30, após ter sido confundido com um criminoso que tem nome semelhante, chamado Douglas Almeida Cruz. A vítima foi surpreendida com a presença de viaturas próximas à casa dele, quando chegava do médico com esposa e filha recém-nascida. Douglas, preso por engano, chegou a passar uma noite na delegacia e três dias no presídio.

De acordo com informações da vítima passadas à repórter Danielle Cariello da TV Gazeta, os policiais entregaram o mandado de prisão e reviraram a casa dele. Douglas chegou a chamar a atenção dos agentes sobre o nome escrito no mandado, afirmando que não se tratava da mesma pessoa.

A advogada dele, Renacheila dos Santos Soares, informou que existiam várias divergências no mandado de prisão. "A data de nascimento era divergente, tanto do autor do fato quanto dele, porque é uma terceira data. O endereço não pertence nem ao autor do crime, nem menos ainda ao meu cliente. Pior, o verdadeiro Douglas encontra-se preso no sistema penitenciário capixaba desde janeiro de 2019", afirmou.

Soares informou ainda que o cliente dela foi solto, mas que ainda deverá responder criminalmente, contando com responsabilidades penais, como, por exemplo, não poder sair de casa sem levar o alvará de soltura.

Para Douglas, o caso poderia ter sido resolvido ainda na delegacia. "Eu falei que não era eu e acredito que tinham formas de isso ser resolvido na delegacia. Não sou perito no assunto, mas poderia ter sido esclarecido ali e eu ter voltado para a minha casa, sem ter chegado a ir para o presídio, ter precisado raspar minha cabeça, ser fichado como preso, tirado foto com número. Hoje minha ficha está suja".

"Duas noites na cadeia e uma noite no DPJ e o outro dia até às 21h preso. É quase um pesadelo, não é coisa normal para um cidadão de bem. Um transtorno, dormir no chão, cobertor no chão, sem travesseiro. Uma cela que tinha sete dormitórios e 25 pessoas" Douglas Almeida da Cruz - Técnico em Eletrônica

O OUTRO LADO

Acionada pela reportagem, a Secretaria da Justiça (Sejus) informou que é responsável pela administração e custódia de presos no Estado e que não emite ou executa mandados de prisão, função que cabe ao Tribunal de Justiça (TJES) . No entanto, confirmou que Douglas Almeida Cruz (com quem Douglas da Cruz foi confundido) está preso desde janeiro do ano passado.

Também demandada para esclarecer os fatos que motivaram a detenção e permanência da vítima na delegacia, a Polícia Civil informou, por meio de nota, que deu cumprimento a um mandado de prisão válido, expedido pelo Poder Judiciário. Apesar disso, o delegado de plantão constatou inconsistências nas informações do documento e em função disso pediu a revogação da prisão de Douglas, mas teve o pedido negado pela Justiça. Confira na íntegra:

"Com tais informações, cabe à autoridade policial atender à determinação judicial, dando cumprimento ao mandado de prisão. Ao constatar possível inconsistência nas informações que constavam no mandado, o delegado plantonista representou pela revogação da prisão junto ao plantão judiciário, no entanto, a representação não foi aceita. Na última segunda-feira (20), a autoridade policial acionou a vara onde o mandado foi expedido, representando novamente pela liberação do conduzido. Cumpre salientar que cabe à autoridade policial cumprir as ordens judiciais, e compete ao poder judiciário a expedição dos mandados de prisão e sua revogação, quando assim couber. Sobre a permanência do conduzido na delegacia, a Polícia Civil esclarece que o rapaz foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica no período da tarde, e as transferências para o sistema prisional ocorrem pela manhã. Nesses casos o trâmite padrão é que os detidos passem na noite na delegacia".

Apesar da insistência da reportagem de A Gazeta e da TV Gazeta sobre um posicionamento relacionado ao caso, o TJES informou apenas que a decisão que concedeu a liberdade provisória a Douglas está disponível no site do tribunal.

Às 18h40, o TJES enviou uma nova nota sobre o caso. Confira na íntegra:

"No caso do cidadão Douglas Almeida Cruz, não houve qualquer equívoco ou erro por parte do Poder Judiciário, que atuou no caso concreto pautado nas informações de qualificação do indiciado fornecidas pela própria Polícia Civil. Portanto, a decretação da prisão do Douglas inocente foi realizada a pedido do Delegado de Polícia, que o qualificou erroneamente. O Poder Judiciário não realiza trabalho de investigação, atividade própria da Polícia Civil. No caso concreto, foi realizada uma investigação superficial que apontou como autor de uma tentativa de homicídio a pessoa errada. Somente após o cumprimento do mandado de prisão é que o Delegado de Polícia aprofundou as investigações, conversando com a vítima, e descobriu que havia divergência no nome da mãe do autor do crime, o qual, inclusive, já se encontrava no sistema prisional por força de outro processo. Assim que acionada a Magistrada respondeu prontamente revogando a prisão do Douglas inocente.

Em relação aos antecedentes do Douglas inocente, serão retificados assim que a PCES e o MP se manifestarem em definitivo, dizendo que se trata da pessoa errada. Neste caso, o PJES "apagará" esse registro e o Douglas não terá antecedentes criminais".

Após a nota do TJES enviada na noite desta quinta-feira (23), a Polícia Civil foi novamente demandada pela reportagem. Confira na íntegra o posicionamento emitido: