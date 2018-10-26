'Não gosto de mulher', diz homem que ejaculou em passageira

O homem que ejaculou em uma mulher dentro de um ônibus do Transcol, em Vitória, Douglas Dias da Silva, 20 anos, foi levado para o presídio na manhã desta sexta-feira (26). Na saída da 1ª Delegacia Regional de Vitória, ele declarou que "não fez nada" e "que não gosta de mulher", ao ser questionado pela reportagem da TV Gazeta sobre o que teria feito dentro do coletivo.

Douglas foi autuado por importunação sexual, uma nova lei que pode gerar até cinco anos de reclusão. O rapaz ejaculou em cima de uma operadora de telemarketing, de 36 anos, dentro de um coletivo, por volta de meio-dia desta quinta-feira (25), em Vitória

A vítima embarcou no coletivo da linha 503 (Terminal de Laranjeiras x Terminal de Vila Velha) e sentou em um dos bancos. O acusado, que já estava no Transcol , se aproximou e ficou em pé, no corredor, ao lado da vítima.

Ele fechou e abriu a janela várias vezes para encostar em mim, no meu ombro. Cheguei a colocar a sombrinha no ombro pra tentar impedir que ele encostasse, até que senti como se estivesse molhado meu ombro. Na hora você não acredita que aquilo está acontecendo Vítima

Em meio ao desespero, um outro passageiro viu a situação e disse para a vítima pedir ajuda ao cobrador. "Você fica sem reação. Fiquei com medo dele estar armado, com faca, sei lá. Avisei ao cobrador e as pessoas que não tinham percebido se revoltaram. Dois passageiros pegaram ele até a polícia chegar", contou.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu o suspeito à Delegacia Regional de Vitória.

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VEJA DEPOIMENTO

PRISÃO

Douglas Dias da Silva Crédito: Reprodução

O acusado Douglas Dias da Silva, 20 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual.

O ato de importunação sexual se tornou infração penal em 24 de setembro deste ano, ao entrar em vigor a lei 13718/2018, com penas prevista de 1 a 5 anos de reclusão.

Antes, o crime era tratado como contravenção penal, sem previsão de detenção quando preso em flagrante.

Douglas foi autuado pelo delegado Guilherme Sodré, do plantão da Delegacia Regional de Vitória, e deverá ser encaminhado, ainda hoje, para o Centro de Detenção Provisória de Viana.

Com informações de Glaciere Carrareto e de Daniela Carla