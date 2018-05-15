Músico esfaqueado em assalto: 'Tive medo que tirasse minha vida'

O músico foi esfaqueado na Rua Manoel Feu Subtil, em Vitória Crédito: Reprodução | TV Gazeta

esfaqueado durante um assalto, que aconteceu na noite de domingo (13), na Rua Manoel Feu Subtil, na Enseado do Suá, em Vitória. O homem entrou em luta corporal com o bandido e acabou sendo atingido com duas facadas nas costas, uma no braço e outra na cabeça. Um músico foi, que aconteceu na noite de domingo (13), na Rua Manoel Feu Subtil, na Enseado do Suá, em Vitória. O homem entrou em luta corporal com o bandido e acabou sendo atingido com duas facadas nas costas, uma no braço e outra na cabeça.

Se recuperando dos ferimentos em casa, a vítima contou à reportagem que segurou a mão com a faca do assaltante com medo de ser atingido por um golpe em regiões vitais. Eu tinha que fazer alguma coisa enquanto pegava o dinheiro. Ele tinha ira nos olhos, contou.

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Como foi a abordagem?

Costumeiramente eu faço caminhadas, na parte da manhã do dia. A festa do Dia das Mães foi na minha casa, por isso deixei a caminhada para a noite. Foi quando o vi na rua. Ele tinha cerca de 1,70m, vestia bermuda clara e blusa roxa. Também tinha uma mochila. Quando passei por ele, disse que queria dinheiro e que me mataria.

Qual foi sua reação?

Eu tinha R$ 12 no bolso da bermuda, que já levo por isso. Não levei celular e carregava a identidade para ser identificado. Não vou deixar de viver, mas infelizmente temos que tomar algumas precauções. Por ter esse dinheiro, eu segurei a mão dele em que estava a faca. Precisava garantir que não atingiria órgãos vitais enquanto eu pegava o dinheiro no bolso com velcro, mais difícil de abrir.

Como foi ferido?

Eu disse "não faça nada comigo, eu tenho dinheiro". Ele não pediu aliança ou tênis, percebi que ele não estava bem psicologicamente e pensei que precisava fazer algo para me proteger. Foi quando entramos em luta corporal, fui atingido pelas facadas e quando entreguei o dinheiro ele foi embora.

O que foi passar por tudo isso?

Eu tive medo de que ele tirasse minha vida. Eu só tentei me proteger.

O CASO

Um músico 30 anos foi esfaqueado por um bandido durante um assalto, por volta das 20 horas do último domingo (13), na Enseada do Suá, em Vitória. A vítima reagiu à abordagem e acabou ferida.

Segundo os investigadores do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima contou que estava caminhando na Rua Manoel Feu Subtil, indo para casa, no mesmo bairro, quando foi abordado por um assaltante.

Armado com uma faca, o bandido exigiu dinheiro e pertences da vítima, que tinha somente R$ 12 no bolso e acabou reagindo.

Eu saí de casa levando apenas o dinheiro do ladrão no bolso, exatamente por precaução. Nem celular levei. Também coloquei no bolso a carteira de identidade para que, caso acontecesse alguma coisa, pudessem me identificar, lembrou o músico.

O músico e o bandido entraram em luta corporal e a vítima acabou atingida quatro vezes, sendo duas facadas nas costas, uma na perna esquerda e outra na cabeça. Assim que entregou os R$ 12 que carregava no bolso, o assaltante fugiu. Ele não quis meu tênis e nem minha aliança. Ele queria dinheiro, coisa rápida, e aparentava estar alterado, como se estivesse sentindo ira, contou o músico.

A vítima pediu ajuda a um segurança patrimonial de um prédio público próximo ao local. O músico foi levado ao Hospital São Lucas, em Vitória, onde recebeu atendimento médico e foi liberado.

Recebi vários pontos nos cortes, nenhum profundo e nem em órgãos vitais, detalhou o músico, que ainda se recupera.

O caso deve ser encaminhado para a Delegacia da Praia do Canto, onde será investigado. Nenhum indivíduo suspeito de praticar o roubo foi identificado ou localizado pela polícia.



