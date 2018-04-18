Mulheres são feitas reféns em floricultura de Vitória

Funcionárias de uma floricultura foram feitas reféns durante um assalto no bairro, em. As vítimas foram colocadas dentro do banheiro do estabelecimento enquanto o bandido agia.

Segundo o relato de uma das mulheres, o criminoso pediu um café. "Fiquei com dó e abri a porta. A outra funcionária trazia uma xícara de café quando ele mostrou a arma na cintura", detalhou.

O ladrão obrigou as vítimas a irem para os fundos da loja e entrarem no banheiro. Fazendo ameaças de morte, ele exigiu os celulares e joias das funcionárias. Ele também tomou R$ 100 que estava no caixa. O bandido fugiu a pé.