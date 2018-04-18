Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jardim da Penha

Mulheres são feitas reféns em floricultura de Vitória

O suspeito pediu um café e rendeu as duas funcionárias

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 19:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 19:50
Funcionárias de uma floricultura foram feitas reféns durante um assalto no bairro Jardim da Penha, em Vitória. As vítimas foram colocadas dentro do banheiro do estabelecimento enquanto o bandido agia. 
Segundo o relato de uma das mulheres, o criminoso pediu um café. "Fiquei com dó e abri a porta. A outra funcionária trazia uma xícara de café quando ele mostrou a arma na cintura", detalhou.
O ladrão obrigou as vítimas a irem para os fundos da loja e entrarem no banheiro. Fazendo ameaças de morte, ele exigiu os celulares e joias das funcionárias. Ele também tomou R$ 100 que estava no caixa. O bandido fugiu a pé.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados