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Mulher tem cartão furtado e flagra ladrão prestes a sacar dinheiro

O suspeito é um adolescente de 15 anos. Ele e a vítima foram conduzidos à delegacia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2018 às 20:45

Publicado em 03 de Fevereiro de 2018 às 20:45

Crédito: Pixabay
Uma mulher teve o cartão de crédito furtado e flagrou o ladrão prestes a fazer mais um saque. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (2), no Centro de Conceição da Barra, Norte do Estado. O suspeito é um adolescente de 15 anos.
De acordo com a Polícia Militar, a mulher contou que o cartão foi furtado de dentro do carro dela no dia anterior. Junto ao cartão, havia um papel com a contrassenha, que também foi levado. No mesmo dia, segundo a vítima, foi sacado da sua conta R$ 1,3 mil.
Nesta sexta, a mulher estava na agência bancária. Ao suspeitar do adolescente próximo aos caixas rápidos, aproximou-se do menor. Nesse momento, notou que ele ficou bastante nervoso e aparentou estar assustado. Ao ver nas mãos dele um cartão, descobriu que era ele quem estava fazendo os saques, pois o cartão era seu.
Segundo a PM, o menor também tinha um celular. Questionado, ele disse que comprou o aparelho com o dinheiro sacado da conta da vítima. A mulher e o adolescente foram conduzidos à delegacia do município.
 

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