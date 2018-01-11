Mulher registrou queixa contra o ex 15 dias antes de ser assassinada

A dona de casa, Claudiana Ferreira Silva, de 42 anos,

na noite desta terça-feira (10) na Vila de Itapemirim, em Itapemirim, no Litoral Sul do Estado, já havia informado à polícia que se sentia ameaçada pelo ex companheiro, Alair Souza da Silva, 43 anos. O suspeito ainda está foragido.

Alair fugiu do local em uma motocicleta. Ele não aceitava o fim do relacionamento. Segundos familiares, Claudiana esteve na delegacia de Itapemirim no último dia 27 de dezembro. A vítima registrou um boletim de ocorrência. Porém, nenhuma medida protetiva chegou a ser determinada pela Justiça.

Um mandado de prisão preventiva pelo crime de feminicídio foi solicitado à Justiça e concedido nesta quarta-feira (10) pelo Juiz da 1ª Vara Criminal, José Flávio D'angelo Alcuri. Alair é morador da localidade de Fazenda Velha, interior do município. Um mandado de busca e apreensão também foi autorizado pela Justiça, para localizar a arma do crime.