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Violência

Mulher raptada em São Gabriel da Palha é encontrada

Vítima está viva e presta depoimento na Delegacia de Polícia do município. Ela havia sido sequestrada na manhã desta terça-feira, no Centro da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2019 às 07:12

Publicado em 11 de Setembro de 2019 às 07:12

Delegacia de São Gabriel da Palha Crédito: Divulgação
A mulher que foi sequestrada em São Gabriel da Palha, Região Noroeste do Estado, nesta terça-feira (10), foi encontrada com vida. Na manhã desta quarta-feira (11), ela presta depoimento na Delegacia de Polícia do município.
A informação foi confirmada pela Polícia Civil. No entanto, a assessoria não pode informar mais detalhes, porque a ocorrência está em andamento.
Mulher raptada em São Gabriel da Palha é encontrada
Já a Polícia Militar informou que a vítima foi encontrada ainda na terça-feira, na Serra. Ela foi liberada pelos sequestradores e seguiu até a casa da sua mãe, que mora na cidade da Grande Vitória. Depois, a mulher foi levada até a Delegacia de São Gabriel da Palha, onde é ouvida.
O CRIME
Carro usado por criminosos para sequestrar mulher em São Gabriel da Palha Crédito: Divulgação/PM
Segundo a Polícia Militar, a vítima, que não teve o nome nem a idade reveladas, foi raptada quando entrava em um estabelecimento comercial na Rua Senador Atílio Vivácqua, no Centro da cidade.
Indivíduos armados chegaram em um veículo Voyage cinza, com placas de Vila Velha, e abordaram a mulher. Ela foi obrigada a entrar no automóvel e os suspeitos fugiram, levando a vítima.
Buscas eram realizadas desde a manhã desta terça-feira pela PM e pela PC. Até a Delegacia Antissequestro, de responsabilidade da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), também foi acionada para auxiliar nas investigações.

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