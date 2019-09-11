Delegacia de São Gabriel da Palha Crédito: Divulgação

mulher que foi sequestrada em São Gabriel da Palha, Região Noroeste do Estado, nesta terça-feira (10), foi encontrada com vida. Na manhã desta quarta-feira (11), ela presta depoimento na Delegacia de Polícia do município. , Regiãodo Estado, nesta terça-feira (10), foi encontrada com vida. Na manhã desta quarta-feira (11), ela presta depoimento na Delegacia de Polícia do município.

A informação foi confirmada pela Polícia Civil. No entanto, a assessoria não pode informar mais detalhes, porque a ocorrência está em andamento.

Your browser does not support the audio element. Mulher raptada em São Gabriel da Palha é encontrada

Já a Polícia Militar informou que a vítima foi encontrada ainda na terça-feira, na Serra. Ela foi liberada pelos sequestradores e seguiu até a casa da sua mãe, que mora na cidade da Grande Vitória. Depois, a mulher foi levada até a Delegacia de São Gabriel da Palha, onde é ouvida.

O CRIME

Carro usado por criminosos para sequestrar mulher em São Gabriel da Palha Crédito: Divulgação/PM

Segundo a Polícia Militar, a vítima, que não teve o nome nem a idade reveladas, foi raptada quando entrava em um estabelecimento comercial na Rua Senador Atílio Vivácqua, no Centro da cidade.

Indivíduos armados chegaram em um veículo Voyage cinza, com placas de Vila Velha, e abordaram a mulher. Ela foi obrigada a entrar no automóvel e os suspeitos fugiram, levando a vítima.