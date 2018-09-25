Mulher queimada por ex na Serra tem perna amputada

Sobre a, a família disse que é o mínimo que deve acontecer ao ex-marido. O fato dele estar preso não vai fazer minha irmã ficar bem novamente, como era antes. Mas é uma Justiça sendo feita, dá um conforto. Eles tinham um filho juntos, voltaram e terminaram várias vezes. Ele humilhava minha irmã, xingava e ofendia. Mesmo assim, ela cuidou dele por muito tempo, comentou Juliana.