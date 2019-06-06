Mulher que ateou fogo no carro do ex-namorado será indiciada

Carro ficou completamente destruído Crédito: Diony Silva

A segurança patrimonial, identificada pela polícia como Jaqueline Nunes Ferreira, de 28 anos, que ateou fogo no carro do ex-namorado, um empresário de 58 anos, na noite de segunda-feira (03), será indiciada pelo crime de dano qualificado pelo emprego de substância inflamável.

Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica. A decisão foi do delegado responsável pelo inquérito, André Landeira, depois do resultado da perícia no carro incendiado, que aconteceu na tarde de de quarta-feira (05), na avenida, em

De acordo com o delegado, Jaqueline será avisada formalmente, na delegacia, sobre o indiciamento. “Ela se mostrou muito solícita e disse que podemos chamá-la quando precisar”, afirmou.

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Segundo a polícia, a motivação do crime seria o término do relacionamento, que Jaqueline não aceitava. Além disso, a mulher chegou acusar o empresário de agressão física e traição.

CRIME PREMEDITADO

O delegado acredita que a acusada tenha praticado o crime de forma pensada. “Tenho certeza que isso foi premeditado, afinal de contas, ela tinha acabado de sair da delegacia do Plantão da Mulher, onde ela teve uma ocorrência analisada contra o companheiro. Além disso, ela estava com uma pedra enorme dentro da bolsa. Ela não fuma e estava com isqueiro para poder acionar o fogo. Foi totalmente premeditado”, pontuou.

O delegado destacou ainda que a equipe procura por uma testemunha que teria visto a mulher momentos ates do ato. “Estamos correndo atrás de uma testemunha que teria visto ela no local portando esse vidro com essa substância inflamável”.

O empresário e a ex-namorada, prestaram depoimento na manhã desta quarta-feira (05), na delegacia de Campo Grande. Em entrevista à TV Gazeta, o empresário explicou que contou, no depoimento à polícia, sobre o início do relacionamento e o ataque ao carro.

Ele disse ainda que Jaqueline ateou fogo no veículo depois que eles voltaram do Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória, após uma acusação de agressão por parte da ex.

“Chegamos lá mas não deu nada, eu não tinha agredido ela. Quando voltei para casa, estacionei o carro e fui para o meu apartamento. Minutos depois eu ouvi o alarme e o veículo estava pegando fogo”, relatou.

MOTIVAÇÃO

Ela relatou que a motivação para o crime foi traição do empresário. “Fui enganada durante seis meses e traída. Cheguei a pegar ele com outra, isso me deixou frustrada. Quando tive certeza, me deu um surto”, disse. Jaqueline que também conversou com a TV Gazeta após o depoimento à polícia.“Fui enganada durante seis meses e traída. Cheguei a pegar ele com outra, isso me deixou frustrada. Quando tive certeza, me deu um surto”, disse.

Por outro lado, o empresário relatou que Jaqueline chegou ameaçá-lo antes de atear fogo no veículo dele e relembrou uma das brigas, onde segurança quebrou uma máquina fotográfica avaliada em R$3.800.

“Ela tem um ciúmes doentio, já quebrou uma câmera profissional. Na noite que ela colocou fogo no meu carro, ela disse que estava passando mal e me pediu para levá-la ao médico. Lá mesmo ela me ameaçou disse que me causaria um prejuízo de R$ 30 mil. Me fazia várias ameaças”, destacou.