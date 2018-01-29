Mulher morta pelo ex pediu medida protetiva dois dias antes do crime

Uma ambulância chegou a ser acionada, mas Cimoni Aparecida Maximiano já havia falecido Crédito: Divulgação - Redes Sociais

Cimoni Aparecida Maximiniano, de 42 anos, havia pedido uma medida protetiva com o ex-companheiro na última sexta-feira (26), após receber ameaças de morte. Ela foi assassinada a golpes de faca neste domingo (28), em São José do Calçado, região do Caparaó capixaba.

Segundo informações do investigador da Polícia Civil Marcelo Ourique, Cimoni havia denunciado que o ex não aceitava o fim do relacionamento e que ela sofria ameaças constantes. O nome dele não foi divulgado.

Ele não aceitava a separação e a ameaçava. Foi instaurado um procedimento, foi feito o pedido de uma medida protetiva para ela. Já estávamos concluindo a investigação. Ele é uma pessoa considerada extremamente violenta, principalmente quando bebe, contou.