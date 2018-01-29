Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
São José do Calçado

Mulher morta pelo ex pediu medida protetiva dois dias antes do crime

Segundo depoimento da vítima, quando registrou um boletim de ocorrência, o ex não aceitava o fim do relacionamento e fazia constantes ameaças de morte contra ela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2018 às 19:49

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 19:49

Uma ambulância chegou a ser acionada, mas Cimoni Aparecida Maximiano já havia falecido Crédito: Divulgação - Redes Sociais
Cimoni Aparecida Maximiniano, de 42 anos, havia pedido uma medida protetiva com o ex-companheiro na última sexta-feira (26), após receber ameaças de morte. Ela foi assassinada a golpes de faca neste domingo (28), em São José do Calçado, região do Caparaó capixaba.
Segundo informações do investigador da Polícia Civil Marcelo Ourique, Cimoni havia denunciado que o ex não aceitava o fim do relacionamento e que ela sofria ameaças constantes. O nome dele não foi divulgado.
> Leia mais matérias de Polícia
Ele não aceitava a separação e a ameaçava. Foi instaurado um procedimento, foi feito o pedido de uma medida protetiva para ela. Já estávamos concluindo a investigação. Ele é uma pessoa considerada extremamente violenta, principalmente quando bebe, contou.
Segundo Ourique, as testemunhas ainda são ouvidas e as buscas pelo suspeito continuam. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados