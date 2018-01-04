Mulher morre atropelada na Rodovia do Sol

Uma mulher de 42 anos morreu atropelada na noite desta quarta-feira (03), na Rodovia do Sol, próximo ao pedágio de Guarapari. Uma faixa ficou interditada sentido Guarapari. Viaturas da Polícia Militar e da Rodosol, concessionária que administra a via, estiveram no local.
O motorista do Lancer, que preferiu não se identificar, contou que saiu do veículo assim que atingiu Marlucéia Fonseca de Lima para sinalizar o acidente aos outros condutores. No entanto, como a chuva forte atrapalhava a visibilidade no momento, outros carros que seguiam na pista acabaram atropelando a vítima em seguida e a arrastaram por quase 100 metros de distância.
(Com informações de Rodrigo Maia, da TV Gazeta)