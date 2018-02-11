Mulher morre atropelada ao fugir de assalto em Cariacica

A filha dela e a terceira vítima foram socorridas e levadas por uma ambulância do Samu para o hospital São Lucas Crédito: Divulgação/OAB

Uma cozinheira de 41 anos morreu após ser atropelada por um carro, por volta das 6h deste sábado, na Rodovia José Sette, em Tabajara, Cariacica.

A vítima, Silvana Coutinho dos Santos Vomock, correu para o meio da pista durante um assalto que sofria, junto com a filha de 17 anos e outra mulher, 21.

As três foram atingidas pelo veículo. O motorista não prestou socorro e fugiu. O carro era um Siena prata, segundo testemunhas, e estaria em alta velocidade.

Um sobrinho de Silvana contou aos familiares que ele, a tia e a prima estavam indo para um ponto de ônibus da região, quando foram abordados.

Os bandidos chegaram de moto e roubaram os celulares da cozinheira e do jovem. Logo após entregar o aparelho, a vítima e a filha se desesperaram e correram em direção à pista.

Neste momento, acabaram sendo atingidas pelo Siena. As testemunhas não souberam dizer de que forma a terceira mulher foi atropelada.

O condutor do carro fugiu sem prestar nenhum tipo de socorro, assim como os assaltantes de moto. Partes do veículo ficaram espalhadas pela pista, assim como um logotipo da Fiat.

Silvana morreu ainda no local. A filha dela e a terceira vítima foram socorridas e levadas por uma ambulância do Samu para o hospital São Lucas.

De acordo com o namorado da filha da cozinheira que sobreviveu, ela vai precisar passar por cirurgia.

Ela sofreu muitas escoriações e machucou mais a região da bacia. Vai precisar realizar uma cirurgia por conta de uma fratura no rosto também, contou.