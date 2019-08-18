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Criança ferida

Mulher incendeia carro do ex e acaba queimada após explosão na Serra

Segundo informações da polícia, após pegar fogo, o veículo explodiu e acabou ferindo a mulher
Aramylle Bastos Locatelli

Aramylle Bastos Locatelli

Publicado em 

18 ago 2019 às 06:39

Publicado em 18 de Agosto de 2019 às 06:39

Carro incendiado por uma mulher na Serra Crédito: Iara Diniz
Após uma discussão entre um ex-casal de amantes, uma representante comercial, de 39 anos, pegou o carro do ex, de 29 anos, e ateou fogo no veículo neste sábado, na Serra. À polícia, a mulher relatou que os dois brigaram porque o homem havia prometido dar um carro para ela, mas voltou atrás.
>Mulher tem ataque de fúria e coloca fogo na moto do ex em Cariacica
Com o desentendimento, ela pegou o veículo, um Peugeot, e seguiu para Carapina Grande, na Serra, junto com o filho dela. Ao chegar perto do cemitério do bairro, ela ateou fogo no carro, usando um galão com álcool.
Segundo testemunhas que jogavam futebol próximo ao local, o veículo explodiu durante o incêndio e as chamas atingiram a mulher. O filho dela, um jovem que não teve a idade informada, foi ajudar a mãe e também acabou queimado. Os dois teriam saído correndo.
>Mulher tem ataque de fúria e destrói carro do ex-marido em Cariacica, ES
“Eles chegaram no carro e, assim que saíram, ela pegou um galão e começou a colocar fogo. Nisso, teve uma explosão e as chamas pegaram nela. O rapaz tentou ajudar e acabou queimando também. Aí eles saíram correndo pelo mato, pedindo ajuda”, contou uma testemunha, que prefere não se identificar.
Mãe e filho foram para o Hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município. Neste domingo, os dois estão internados sob escolta da polícia. À polícia, a mulher confessou ter incendiado o carro.

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