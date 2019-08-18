Mulher incendeia carro do ex e acaba queimada após explosão na Serra

Carro incendiado por uma mulher na Serra Crédito: Iara Diniz

Após uma discussão entre um ex-casal de amantes, uma representante comercial, de 39 anos, pegou o carro do ex, de 29 anos, e ateou fogo no veículo neste sábado, na Serra. À polícia, a mulher relatou que os dois brigaram porque o homem havia prometido dar um carro para ela, mas voltou atrás.

Com o desentendimento, ela pegou o veículo, um Peugeot, e seguiu para Carapina Grande, na Serra, junto com o filho dela. Ao chegar perto do cemitério do bairro, ela ateou fogo no carro, usando um galão com álcool.

Segundo testemunhas que jogavam futebol próximo ao local, o veículo explodiu durante o incêndio e as chamas atingiram a mulher. O filho dela, um jovem que não teve a idade informada, foi ajudar a mãe e também acabou queimado. Os dois teriam saído correndo.

“Eles chegaram no carro e, assim que saíram, ela pegou um galão e começou a colocar fogo. Nisso, teve uma explosão e as chamas pegaram nela. O rapaz tentou ajudar e acabou queimando também. Aí eles saíram correndo pelo mato, pedindo ajuda”, contou uma testemunha, que prefere não se identificar.