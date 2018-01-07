Mulher esfaqueia marido durante briga de bar em Cachoeiro

Homem está internado na Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Geizy Gomes

Um homem de 36 anos foi esfaqueado pela sua companheira, uma mulher, 23 anos, na noite deste sábado (06), no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Os dois estavam em um bar, onde acabaram se desentendendo.

A vítima contou para a Polícia Militar que, após discussões com a companheira, ela o golpeou com uma faca, na axila direita e ombro direito. Após o crime, a suspeita se apresentou à Polícia Militar. Como também estava com ferimentos por causa da briga, ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento.