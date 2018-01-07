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Violência

Mulher esfaqueia marido durante briga de bar em Cachoeiro

O homem, de 36 anos, foi atingido na axila e no ombro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2018 às 19:06

Publicado em 07 de Janeiro de 2018 às 19:06

Homem está internado na Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Geizy Gomes
Um homem de 36 anos foi esfaqueado pela sua companheira, uma mulher, 23 anos, na noite deste sábado (06), no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Os dois estavam em um bar, onde acabaram se desentendendo. 
A vítima contou para a Polícia Militar que, após discussões com a companheira, ela o golpeou com uma faca, na axila direita e ombro direito. Após o crime, a suspeita se apresentou à Polícia Militar. Como também estava com ferimentos por causa da briga, ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento.
Após ser atendida, a mulher foi levada para a 7ª Delegacia Regional. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida. A vítima permanece internada na Santa Casa de Misericórdia.

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