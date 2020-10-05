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Mulher é suspeita de atear fogo em hotel de Vitória

Segundo o proprietário do hotel, que precisou ir para o hospital, ele teve um prejuízo estimado em R$ 6 mil e a suspeita é usuária de drogas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2020 às 10:15

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 10:15

Incêndio foi registrado na manhã deste domingo (5) em hotel no bairro Andorinhas, em Vitória
Incêndio foi registrado na manhã deste domingo em hotel no bairro Andorinhas, em Vitória Crédito: Poliana Alvarenga / TV Gazeta
Mulher é suspeita de atear fogo em hotel de Vitória
Uma mulher é suspeita de ter provocado um incêndio em um hotel, no bairro Andorinhas, em Vitória, neste domingo (4). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi combatido por populares. 
O dono do hotel, Juan Aurélio Gomes, contou à TV Gazeta que o fogo foi apagado por ele e por frequentadores do hotel, antes mesmo da chegada dos Bombeiros. Ele disse ainda que quem colocou fogo no hotel foi uma usuária de drogas, mas ele não sabe qual teria sido o motivo nem quem deixou a mulher entrar no hotel.
"Foi na sala de TV, quebrou os vidros das janelas, quebrou tudo. Tentei fazer algo e me queimei", contou o proprietário à TV Gazeta.
Dono de hotel sofreu queimaduras ao tentar apagar as chamas
Dono de hotel sofreu queimaduras ao tentar apagar as chamas Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Juan também demonstrou insatisfação com alguns frequentadores do bar que fica embaixo do hotel. O bar também é dele, mas está alugado. O dono do hotel disse que teve um prejuízo estimado em R$ 6 mil, disse ter medo e que essa é a única fonte de renda dele.
"Não tenho nada, só tenho esse patrimônio", afirmou.

BRIGA ENTRE HÓSPEDES

Na tarde desTe domingo (4), uma equipe da TV Gazeta encontrou a Polícia Militar no local. Os militares estavam no hotel para atender a uma outra ocorrência, de briga entre hóspedes.
Os policiais que estavam no local durante a tarde sugeriram que a equipe de reportagem não subisse até o local do incêndio, porque a equipe não estaria em segurança. Um vizinho do hotel afirmou ter ouvido muitos barulhos de briga, mas também não quis gravar entrevista. Ninguém no local quis falar com a imprensa.
As perícias da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros foram acionadas. A mulher suspeita de colocar fogo no hotel fugiu.

POLÍCIA CIVIL

A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil neste domingo (4) sobre o caso, mas a ocorrência ainda estava em andamento. Na manhã desta segunda (5), a PC foi novamente demandada sobre o incêndio e informou que não houve prisão em flagrante no momento do fato. "O imóvel foi periciado e o prazo para conclusão do laudo é de até 30 dias", finalizou a nota.
Com informações da TV Gazeta

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