Incêndio foi registrado na manhã deste domingo em hotel no bairro Andorinhas, em Vitória Crédito: Poliana Alvarenga / TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Mulher é suspeita de atear fogo em hotel de Vitória

O dono do hotel, Juan Aurélio Gomes, contou à TV Gazeta que o fogo foi apagado por ele e por frequentadores do hotel, antes mesmo da chegada dos Bombeiros. Ele disse ainda que quem colocou fogo no hotel foi uma usuária de drogas, mas ele não sabe qual teria sido o motivo nem quem deixou a mulher entrar no hotel.

"Foi na sala de TV, quebrou os vidros das janelas, quebrou tudo. Tentei fazer algo e me queimei", contou o proprietário à TV Gazeta.

Dono de hotel sofreu queimaduras ao tentar apagar as chamas Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Juan também demonstrou insatisfação com alguns frequentadores do bar que fica embaixo do hotel. O bar também é dele, mas está alugado. O dono do hotel disse que teve um prejuízo estimado em R$ 6 mil, disse ter medo e que essa é a única fonte de renda dele.

"Não tenho nada, só tenho esse patrimônio", afirmou.

BRIGA ENTRE HÓSPEDES

Na tarde desTe domingo (4), uma equipe da TV Gazeta encontrou a Polícia Militar no local. Os militares estavam no hotel para atender a uma outra ocorrência, de briga entre hóspedes.

Os policiais que estavam no local durante a tarde sugeriram que a equipe de reportagem não subisse até o local do incêndio, porque a equipe não estaria em segurança. Um vizinho do hotel afirmou ter ouvido muitos barulhos de briga, mas também não quis gravar entrevista. Ninguém no local quis falar com a imprensa.

As perícias da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros foram acionadas. A mulher suspeita de colocar fogo no hotel fugiu.

POLÍCIA CIVIL

A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil neste domingo (4) sobre o caso, mas a ocorrência ainda estava em andamento. Na manhã desta segunda (5), a PC foi novamente demandada sobre o incêndio e informou que não houve prisão em flagrante no momento do fato. "O imóvel foi periciado e o prazo para conclusão do laudo é de até 30 dias", finalizou a nota.