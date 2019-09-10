Mulher é raptada em São Gabriel da Palha, interior do ES

Crédito: Divulgação | Polícia Militar

São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. Uma mulher, que não teve a identidade divulgada pela polícia, foi raptada no início da manhã desta terça-feira (10), em, nodo Espírito Santo.

O crime aconteceu enquanto a vítima entrava em um estabelecimento comercial na Rua Senador Atílio Vivacqua, no Centro da cidade.

Polícia Militar informou indivíduos armados chegaram a bordo de um veículo Voyage cinza, com placas de Vila Velha, e abordaram a mulher. Ela, então, foi obrigada a entrar no carro. Em seguida, os suspeitos fugiram levando a vítima. Sem dar mais detalhes, ainformou indivíduos armados chegaram a bordo de um veículo Voyage cinza, com placas de Vila Velha, e abordaram a mulher. Ela, então, foi obrigada a entrar no carro. Em seguida, os suspeitos fugiram levando a vítima.

Durante a tarde, buscas foram realizadas na região e autoridades tentaram rastrear o carro. Por meio de nota, a PM solicitou a colaboração das pessoas, que podem enviar informações a respeito do sequestro pelo Ciodes (190) ou Disque-Denúncia (181).

Em nota, a Polícia Civil informou que, até o momento, a vítima não foi localizada, e o fato é investigado. A Delegacia Antissequestro (DAS), de responsabilidade da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), também foi acionada para auxiliar nas investigações.

