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Violência

Mulher é raptada em São Gabriel da Palha, interior do ES

Vítima entrava em um estabelecimento comercial quando foi surpreendida pelos criminosos, na manhã desta terça-feira (10)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2019 às 09:33

Publicado em 10 de Setembro de 2019 às 09:33

Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Uma mulher, que não teve a identidade divulgada pela polícia, foi raptada no início da manhã desta terça-feira (10), em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo.
O crime aconteceu enquanto a vítima entrava em um estabelecimento comercial na Rua Senador Atílio Vivacqua, no Centro da cidade.
Sem dar mais detalhes, a Polícia Militar informou indivíduos armados chegaram a bordo de um veículo Voyage cinza, com placas de Vila Velha, e abordaram a mulher. Ela, então, foi obrigada a entrar no carro. Em seguida, os suspeitos fugiram levando a vítima.
Durante a tarde, buscas foram realizadas na região e autoridades tentaram rastrear o carro. Por meio de nota, a PM solicitou a colaboração das pessoas, que podem enviar informações a respeito do sequestro pelo Ciodes (190) ou Disque-Denúncia (181).
Em nota, a Polícia Civil informou que, até o momento, a vítima não foi localizada, e o fato é investigado. A Delegacia Antissequestro (DAS), de responsabilidade da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), também foi acionada para auxiliar nas investigações.
 

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