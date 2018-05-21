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Agressões

Mulher é presa no RS por morder e queimar os filhos de 2 e 4 anos

A denúncia das agressões foi feita por uma madrinha das crianças

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 19:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2018 às 19:05
Mulher foi presa por agredir os dois filhos Crédito: Divulgação/ Polícia Civil RS
Uma mulher de 35 anos foi presa por policiais civis em Canoas, no Rio Grande do Sul, por agressão contra os filhos de 2 e 4 anos de idade. De acordo com a delegada Adriana Regina da Costa, diretora do Departamento estadual da Criança e do Adolescente (Deca), a mulher é suspeita de morder e queimar os filhos com cigarros, além de violentar sexualmente as crianças.
O inquérito está sendo realizado pelo Deca, que pediu a prisão preventiva da mãe. A mulher foi presa na manhã desta segunda-feira (21) depois que a Justiça decretou a prisão. Ela foi levada para o presídio feminino Madre Pelletier.
Ainda segundo a delegada, a denúncia das agressões foi feita por uma madrinha das crianças. Peritos realizaram exames nas duas crianças e comprovaram as queimaduras e também as lesões causadas pelas mordidas.

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