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Tráfico interestadual

Mulher é presa após tentar embarcar com 10 kg de maconha no Aeroporto de Vitória

Suspeita foi detida na cidade de Goiânia, em Goiás, após ter sido identificado 10kg de maconha na sua bagagem no Aeroporto de Vitória

Publicado em 18 de Julho de 2023 às 10:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2023 às 10:27
Mulher é presa ao tentar embarcar com 10 kg de maconha no Aeroporto de Vitória
Mulher é presa ao tentar embarcar com 10 kg de maconha no Aeroporto de Vitória Crédito: Divulgação/Polícia Federal
Uma mulher foi presa na noite desta segunda-feira (17) após tentar embarcar com 10 kg de maconha dentro de uma mala em um voo comercial no Aeroporto de Vitória. A suspeita, que não teve a identidade divulgada, foi para a cidade de Goiânia (GO), mas a mala com a droga ficou retida no Espírito Santo. Ao desembarcar em Goiás, ela foi presa. 
Segundo a Polícia Federal, a mala da mulher teria sido fiscalizada após policiais federais e agentes de proteção civil desconfiarem do conteúdo na bagagem. Após constatarem a presença da droga, o embarque da mala foi impedido, sem que, inicialmente, não fosse possível identificar sua proprietária.
Mulher é presa ao tentar embarcar com 10 kg de maconha no Aeroporto de Vitória
Mulher é presa ao tentar embarcar com 10 kg de maconha no Aeroporto de Vitória Crédito: Divulgação/Polícia Federal
Após desembarcar em Goiás, a suspeita foi identificada e detida por agentes federais do Aeroporto de Goiânia, tendo confessado que a mala com a droga era sua.
A ocorrência foi encaminhada à Justiça Federal de Vitória e registrada como tráfico interestadual de drogas. A mulher foi encaminhada ao sistema prisional goiano, onde vai aguardar a decisão da Justiça capixaba.

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