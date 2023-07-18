Mulher é presa após tentar embarcar com 10 kg de maconha no Aeroporto de Vitória

Uma mulher foi presa na noite desta segunda-feira (17) após tentar embarcar com 10 kg de maconha dentro de uma mala em um voo comercial no Aeroporto de Vitória. A suspeita, que não teve a identidade divulgada, foi para a cidade de Goiânia (GO), mas a mala com a droga ficou retida no Espírito Santo. Ao desembarcar em Goiás, ela foi presa.
Segundo a Polícia Federal, a mala da mulher teria sido fiscalizada após policiais federais e agentes de proteção civil desconfiarem do conteúdo na bagagem. Após constatarem a presença da droga, o embarque da mala foi impedido, sem que, inicialmente, não fosse possível identificar sua proprietária.
Após desembarcar em Goiás, a suspeita foi identificada e detida por agentes federais do Aeroporto de Goiânia, tendo confessado que a mala com a droga era sua.
A ocorrência foi encaminhada à Justiça Federal de Vitória e registrada como tráfico interestadual de drogas. A mulher foi encaminhada ao sistema prisional goiano, onde vai aguardar a decisão da Justiça capixaba.