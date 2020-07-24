Mulher é presa após ofender casal homossexual em Vila Velha

Vítima denunciou agressão verbal que sofreu junto ao namorado, em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Uma dona de casa de 47 anos foi presa em flagrante após ofender um casal de namorados e desacatar policiais nesta quinta-feira (23), no bairro São Conrado, em Vila Velha . A mulher já foi levada para o presídio.

A vítima das ofensas é um especialista financeiro de 28 anos, que preferiu não ser identificado. Ele contou que é namorado do vizinho da mulher e que eles estavam estacionando o carro na rua quando as agressões verbais começaram.

Nós paramos o carro na porta da vizinha, mas não na garagem, foi ao lado. Ela já chegou alterada, gritando nos chamando com palavras obscenas, como bicha e viado e todos esses xingamentos homofóbicos, contou o rapaz.

Por causa das ofensas, o casal chamou a polícia, que esteve no local e levou a mulher para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde ela também ofendeu os policiais.

MULHER VAI RESPONDER PRO FLAGRANTE DE INJÚRIA RACIAL

O delegado Alexandre Henrique da Rocha Campos, responsável pela autuação, explicou que a dona de casa não vai responder pelo crime de homofobia, mas por flagrante de injúria racial, por desacato e por ameaça. A pena para o crime de injúria pode chegar a três anos de prisão.

O crime de homofobia ou racismo é de uma segregação contra várias pessoas e é coletivamente, não individualmente. Como as duas penas somadas passam de 4 anos, ela vai ficar presa e não vai ter fiança arbitrada na delegacia. Ela vai ser encaminhada para o Centro de Triagem de Viana e lá o juiz pode ou não arbitrar uma fiança, explicou o delegado.

O rapaz ofendido pela dona de casa disse que só chamou a polícia e deu queixa para que outras pessoas não passem pelo mesmo constrangimento.

Tem que ter respeito. Se a gente não der queixa na delegacia, ir à Justiça e não correr atrás, isso não vai mudar nunca. Então quem tiver esses preconceitos todos vai pensar duas, três vezes antes, afirmou.