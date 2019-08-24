Itaguaçu

Mulher é presa após filho de dois anos ser encontrado em valão

À polícia, a mãe contou que deixou a criança em casa com o companheiro dela, mas ninguém foi encontrado na casa. Menino teria pulado a janela e chegado ao valão.

Publicado em 24 de Agosto de 2019 às 13:23

Redação de A Gazeta

Uma mulher de 22 anos foi presa, na madrugada deste sábado (24), após os filho dela, de apenas dois anos, ter sido encontrado em um valão, no município de Itaguaçu, no Noroeste do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Militar, o menino foi encontrado por um idoso, por volta das 2h da madrugada, dentro de um valão de esgoto, que fica a cerca de 800 metros da casa onde a família da criança mora. O menino estava sujo, mas não tinha nenhum ferimento.
A mãe estava em um bar e, depois de ser encontrada, disse à polícia que havia deixado o filho em casa com o companheiro e que, em seguida, saiu para beber. Mas, segundo a polícia, ela não tem companheiro, mora com a irmã, e ninguém estava em casa.
O menino teria pulado a janela e saído andando até cair no valão. Ele foi levado pelo Conselho Tutelar da cidade, que informou apenas que a criança já está abrigada.
Segundo moradores, essa é a quarta vez que a criança é encontrada sozinha na rua, de madrugada. A mãe tem passagens na polícia por tráfico de drogas, lesão corporal e ameaça.
Ela foi autuada por abandono de incapaz e resistência, porque não queria ser conduzida até a delegacia, e, depois, encaminhada para o presídio feminino de Colatina.

