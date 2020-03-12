Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Glória

Mulher é presa após assaltar consultório odontológico em Vila Velha

Ela estava acompanhada de um homem, que fugiu e ainda não foi localizado

Publicado em 12 de Março de 2020 às 15:38

Mulher tentou se esconder em apartamento após assaltar consultório em Vila Velha Crédito: Internauta
Uma mulher foi presa depois de assaltar um consultório odontológico, na manhã desta quinta-feira (12), na Glória, em Vila Velha. Ela estava acompanhada de um homem, que fugiu e ainda não foi localizado.
De acordo com a Guarda Municipal, o casal invadiu o consultório, assaltou os funcionários e fugiu. Na fuga, a mulher correu para um prédio comercial e entrou em um apartamento, localizado no terceiro andar. Os agentes da guarda, que faziam o patrulhamento do bairro de bicicleta, foram chamados e conseguiram encontrar a mulher trancada dentro do apartamento. O homem conseguiu escapar.

MULHER SÓ ENTREGOU ITENS ROUBADOS APÓS CHEGADA DA MÃE

Com a mulher foi encontrado R$ 46 em dinheiro, um celular e uma substância semelhante a maconha. Entretanto, de acordo com a Guarda Municipal, ela só entregou os itens roubados depois que a mãe dela chegou ao local. Foi a mãe que convenceu a filha a mostrar onde estavam os objetos roubados. 
A mulher foi levada para o DPJ de Vila Velha para prestar esclarecimentos à polícia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados