Mulher é presa após assaltar consultório odontológico em Vila Velha

Uma mulher foi presa depois de assaltar um consultório odontológico, na manhã desta quinta-feira (12), na Glória, em Vila Velha. Ela estava acompanhada de um homem, que fugiu e ainda não foi localizado.
De acordo com a Guarda Municipal, o casal invadiu o consultório, assaltou os funcionários e fugiu. Na fuga, a mulher correu para um prédio comercial e entrou em um apartamento, localizado no terceiro andar. Os agentes da guarda, que faziam o patrulhamento do bairro de bicicleta, foram chamados e conseguiram encontrar a mulher trancada dentro do apartamento. O homem conseguiu escapar.
MULHER SÓ ENTREGOU ITENS ROUBADOS APÓS CHEGADA DA MÃE
Com a mulher foi encontrado R$ 46 em dinheiro, um celular e uma substância semelhante a maconha. Entretanto, de acordo com a Guarda Municipal, ela só entregou os itens roubados depois que a mãe dela chegou ao local. Foi a mãe que convenceu a filha a mostrar onde estavam os objetos roubados.
A mulher foi levada para o DPJ de Vila Velha para prestar esclarecimentos à polícia.