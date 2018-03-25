Mulher é presa ao tentar entrar em presídio com maconha na calcinha

Delegacia Crédito: Reprodução/Arquivo

Uma mulher de 44 anos foi presa pela polícia enquanto tentava entrar com droga no Complexo Penitenciário do Xuri, em Vila Velha. Susi Vieira dos Santos estava com 30 buchas de maconha dentro da calcinha e, segundo a Polícia Civil (PC), ela foi autuada por tráfico de drogas e será encaminhada para o presídio.

Inspetores da instituição explicaram que ela é mãe de um detento e que na manhã deste domingo (25), por volta das 10 horas, ao passar pela revista comum, eles estranharam o fato de ela ter apresentado um volume maior que o normal na região íntima. Ela, então, foi conduzida para uma revista específica. Durante essa abordagem foi constatado que ela colocou as 30 buchas de maconha dentro de um preservativo e guardou o material na calcinha.

Aos inspetores, ela alegou que estava levando a droga para o filho que tem uma dívida dentro do presídio. O detento, por sua vez, disse que não sabia de nada, ou seja, desconhece o motivo pelo qual a mãe estava com a droga. A mulher foi conduzida para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde prestou depoimento até à tarde.