Mulher é presa acusada de fazer parte de organização criminosa no ES

Raquel Silveira Santos foi presa pela polícia na última quarta (20) Crédito: Reprodução | Facebook

Polícia Civil no início da tarde da última quarta-feira (19), em Vila Velha, acusada de fazer parte de uma organização criminosa no Espírito Santo. Ela ajudou no sequestro relâmpado de um motorista de aplicativo, que foi amarrado e espancado durante o crime, no dia 28 de julho deste ano. Raquel também integrava um bando de saqueadores que tomavam dinheiro de carros de entrega de cestas básicas, em Cariacica. A jovem Raquel Silveira Santos foi presa pelano início da tarde da última quarta-feira (19), em, acusada de fazer parte de uma organização criminosa no. Ela ajudou no sequestro relâmpado de um motorista de aplicativo, que foi amarrado e espancado durante o crime, no dia 28 de julho deste ano. Raquel também integrava um bando de saqueadores que tomavam dinheiro de carros de entrega de cestas básicas, em Cariacica.

que foi morto por um policial durante uma troca de tiros em Vila Capixaba, em Cariacica, no dia 27 de julho deste ano. De acordo com o delegado da Delegacia de Furtos e Roubos e Veículos (DFRV), Guilherme Eugênio, Raquel atuava junto com o marido, Cleverson Santos Lopes em, em, no dia 27 de julho deste ano.

que foi apreendido pela polícia no dia 17 de agosto deste ano  também faziam parte do grupo. O foragido Felipe Barros Soares, de 24 anos, e um adolescente, de 17 anos, também faziam parte do grupo.

INVESTIGAÇÃO

A partir do crime, a polícia descobriu que o grupo tinha cometido outros seis roubos contra duas distribuidoras de cestas básicas, entre os dias 30 de junho a 27 de julho deste ano. Dos sete, Raquel participou na abordagem de três vítimas, mas participou dos demais roubos de forma indireta.

policial militar que estava na condução de um carro de umas das empresas de alimentos. Raquel não participou ativamente do assalto, mas ajudou na logística do crime. Eles pararam o carro onde o PM estava e anunciaram o assalto. O militar reagiu e atirou contra a dupla. Cleverson morreu e o adolescente foi baleado, mas, na época, conseguiu fugir do local. Um dia antes do assalto ao motorista, no dia 27 de julho, Cleverson Santos Lopes, acompanhado do adolescente de 17 anos, tentou assaltar umque estava na condução de um carro de umas das empresas de alimentos. Raquel não participou ativamente do assalto, mas ajudou na logística do crime. Eles pararam o carro onde o PM estava e anunciaram o assalto. O militar reagiu e atirou contra a dupla. Cleverson morreu e o adolescente foi baleado, mas, na época, conseguiu fugir do local.

Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, parar liberar o corpo do companheiro. Mesmo com o marido morto, no mesmo dia, ela se juntou ao adolescente de 17 anos para dar continuidade aos crimes. Ela teria chamado uma corrida em um aplicativo de transporte particular para o Bairro Piranema, em Cariacica, com o objetivo de assaltar o condutor. No outro dia, Raquel foi ao, em, parar liberar o corpo do companheiro. Mesmo com o marido morto, no mesmo dia, ela se juntou ao adolescente de 17 anos para dar continuidade aos crimes. Ela teria chamado uma corrida em um aplicativo de transporte particular para o Bairro Piranema, em Cariacica, com o objetivo de assaltar o condutor.

Porém, Raquel ajudou a montar uma emboscada. No bairro, estavam três adolescentes à espera do motorista. O condutor foi sequestrado e levado ao bairro Roda D'água, em Cariacica. Raquel e o adolescente de 17 anos chegaram logo depois, em outro veículo. O homem teve as mãos e os pés amarrados, foi espancado, teve os pertences pessoais, o carro e o dinheiro levados pelo grupo. A vítima ainda foi jogada de um barranco, mas sobreviveu e conseguiu acionar a polícia. Três dos quatro adolescentes saíram com o carro do motorista, quando foram cercados pela polícia e apreendidos.

De acordo com Guilherme, o foragido Felipe Barros Soares, de 24 anos, havia sido funcionário das duas distribuidoras alvo do bando. Ele não participou ativamente dos assaltos, mas sabia como era a logística das empresas. "O que chamou muito a atenção foi o conhecimento que os autores tinham sobre a dinâmica dessas empresas. Essas empresas recebem em dinheiro e têm data nas quais as movimentações são maiores", disse o delegado.

Durante os roubos, os suspeitos exigiam das vítimas os documentos que revelavam o valor que estava no veículo. "Eles ameaçavam as vitimas, dizendo que, caso tentasse esconder algum dinheiro, eles iriam descobrir através da conferência do documento que portavam e os matariam pela ocultação de valores", disse Guilherme.

PRISÃO

foragido da polícia. A prisão de Raquel aconteceu após a polícia apreender os três adolescentes que participaram do assalto ao motorista de aplicativo. A acusada deve responder pelo crime de roubo majorado. Felipe continuada polícia.

Quem tiver informações que possam ajudar a localizá-lo pode entrar em contato com o Disque-Denúncia, no número 181.

Felipe Barros Soares, 24 anos, está foragido Crédito: Reprodução