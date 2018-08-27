Mulher é presa acusada de agredir filha de 5 anos em Cariacica

Uma mulher de 20 anos foi presa acusada de agredir a filha de 5 anos, em Cariacica, na tarde deste domingo (26). Segundo a assistente social que atendeu o caso e preferiu não se identificar, a mãe teria colocado a mão da criança dentro do forno de um fogão.
A denúncia partiu de vizinhos que ligaram para a Polícia Militar. Uma equipe do Conselho Tutelar foi até a casa da criança, acompanhada de policiais, por volta das 15 horas.
Em conversa com a assistente social, a menina contou que a mãe colocou a mão dela no forno e segurou. Não houve marca de queimadura, mas a criança ficou com a mão inchada, além de apresentar outros hematomas antigos pelo corpo.
A menina ainda contou à assistente social que sempre apanhava da mãe, mas que era obrigada a dizer que apenas tinha caído para justificar as marcas das agressões. A criança falou que já apanhou da mãe com uma concha de feijão quente e com uma vara.
Segundo a assistente social, a mãe alega que a criança roubou R$ 20 para comprar milho. Porém, a mulher procurou o vendedor de milho, que informou, por sua vez, que não vendeu nada para a garota.
Segundo a mãe, em uma discussão, a menina teria xingado a acusada, que não gostou de ter sido ofendida e, por isso, agrediu a criança. De acordo com a mulher, ela sempre coloca a filha de castigo, mas dessa vez a menina teria passado dos limites e decidiu corrigi-la.
A menina foi acolhida pelo Conselho Tutelar de Cariacica e a mãe foi encaminhada para a Delegacia Regional do município. Em nota, a assessoria da Polícia Civil informou que a mãe foi autuada por lesão corporal, na forma de violência doméstica. Será determinada uma fiança e, caso não seja paga, a mulher será encaminhada ao presídio.
O caso vai seguir sob investigação da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e a criança ficará sob os cuidados do Conselho Tutelar do município.
