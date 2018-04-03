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Mais um caso

Mulher é morta a facadas pelo companheiro no interior de Linhares

Após levar uma facada, Neide Laura Sant'Anna, de 29 anos, correu, mas foi alcançada pelo agressor, que desferiu vários outros golpes

Publicado em 03 de Abril de 2018 às 12:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2018 às 12:31
Neide Laura Sant'Anna foi morta a facadas em Linhares Crédito: Internauta via Whasapp
Uma mulher de 29 anos foi morta a facadas na tarde desta segunda-feira (2), na localidade de Humaitá, interior de Linhares, no Norte do Estado. Segundo as informações passadas à Polícia Militar, o suspeito do crime é o companheiro da vítima, Marcos Batista dos Santos, 36 anos. Ele foi preso.
Testemunhas contaram aos militares que, pela manhã, o acusado feriu a mulher, Neide Laura Sant'Anna, com um golpe de faca na altura dos seios, após uma discussão. A vítima, segundo as testemunhas, se recusou a chamar a polícia.
Na tarde do mesmo dia, após novo desentendimento, o suspeito desferiu uma facada na companheira, dentro da casa de parentes da vítima. Ela correu para fora da residência, mas foi alcançada pelo agressor, que desferiu vários outros golpes. A vítima morreu no local.
O acusado foi imobilizado por parentes da vítima e moradores, sendo amarrado na coluna da varanda da casa. Depois foi conduzido pelos policiais à 16ª Delegacia Regional de Linhares.
De acordo com o titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida de Linhares, delegado André Costa, Marcos foi autuado por homicídio duplamente qualificado: pela utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima; e por motivação de gênero (feminicídio). O acusado será encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares.
O corpo da vítima foi recolhido pelo perícia e levado para o SML de Linhares. Neide deixou dois filhos.
ACUSADO TINHA CIÚME DA VÍTIMA
Segundo o delegado responsável pelo caso, André Costa, o acusado disse que matou a companheira por ciúme. Sobre o motivo que levou a mulher a não acionar a polícia após a primeira agressão, o delegado disse que o argumento da vítima era de que "não queria ver o companheiro preso, que os filhos flagrassem aquele episódio de eventual captura do seu companheiro".
Ao repórter Kaio Henrique, da TV Gazeta Norte, Marcos contou que a vítima foi para cima dele. "Tive uma discussão com a mulher. Ela veio para cima de mim e acabei finalizando com ela com a faca". O suspeito disse também que está arrependido. "Eu tinha bebido na hora. Não tinha ido trabalhar, fiquei em casa. Agora vou pagar pelo que eu fiz".
 

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