Mulher é morta a facadas pelo companheiro no interior de Linhares

Neide Laura Sant'Anna foi morta a facadas em Linhares Crédito: Internauta via Whasapp

Uma mulher de 29 anos foi morta a facadas na tarde desta segunda-feira (2), na localidade de Humaitá, interior de Linhares, no Norte do Estado. Segundo as informações passadas à Polícia Militar, o suspeito do crime é o companheiro da vítima, Marcos Batista dos Santos, 36 anos. Ele foi preso.

Testemunhas contaram aos militares que, pela manhã, o acusado feriu a mulher, Neide Laura Sant'Anna, com um golpe de faca na altura dos seios, após uma discussão. A vítima, segundo as testemunhas, se recusou a chamar a polícia.

Na tarde do mesmo dia, após novo desentendimento, o suspeito desferiu uma facada na companheira, dentro da casa de parentes da vítima. Ela correu para fora da residência, mas foi alcançada pelo agressor, que desferiu vários outros golpes. A vítima morreu no local.

O acusado foi imobilizado por parentes da vítima e moradores, sendo amarrado na coluna da varanda da casa. Depois foi conduzido pelos policiais à 16ª Delegacia Regional de Linhares.

De acordo com o titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida de Linhares, delegado André Costa, Marcos foi autuado por homicídio duplamente qualificado: pela utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima; e por motivação de gênero (feminicídio). O acusado será encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares.

O corpo da vítima foi recolhido pelo perícia e levado para o SML de Linhares. Neide deixou dois filhos.

ACUSADO TINHA CIÚME DA VÍTIMA

Segundo o delegado responsável pelo caso, André Costa, o acusado disse que matou a companheira por ciúme. Sobre o motivo que levou a mulher a não acionar a polícia após a primeira agressão, o delegado disse que o argumento da vítima era de que "não queria ver o companheiro preso, que os filhos flagrassem aquele episódio de eventual captura do seu companheiro".

Ao repórter Kaio Henrique, da TV Gazeta Norte, Marcos contou que a vítima foi para cima dele. "Tive uma discussão com a mulher. Ela veio para cima de mim e acabei finalizando com ela com a faca". O suspeito disse também que está arrependido. "Eu tinha bebido na hora. Não tinha ido trabalhar, fiquei em casa. Agora vou pagar pelo que eu fiz".