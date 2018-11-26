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Crime

Mulher é flagrada furtando e briga com vendedora em shopping no ES

A acusada afirma que é usuária de drogas. Ela chegou a entrar em luta corporal com uma vendedora que tentava impedir sua saída

Publicado em 25 de Novembro de 2018 às 22:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2018 às 22:30
Produtos furtados em shopping de Vila Velha Crédito: Divulgação GMVV
Uma mulher de 44 anos foi detida pela Guarda Municipal de Vila Velha, no final da tarde deste domingo (25), após ser flagrada tentando sair de uma loja de utilidades domésticas de um shopping sem pagar. Ela chegou a entrar em luta corporal com uma das vendedoras, que tentava evitar que a acusada saísse do estabelecimento com os produtos furtados.
De acordo com o agente Mendes, a mulher é usuária de drogas. Ao interceptá-la, os agentes perceberam que ela carregava outros produtos, que a guarda acredita que tenham sido furtados de outras lojas no mesmo shopping.
Na bolsa da mulher, havia pedaços de queijo, cremes e pasta de dente, além de jogos de faca, garrafas de café e um liquidificador. A acusada diz que tem problemas com drogas e que saiu há pouco tempo de uma reabilitação. Ela foi encaminhada para o Delegacia Regional de Vila Velha. 
Mulher é flagrada furtando e briga com vendedora em shopping no ES
(Com informações de Kaique Dias)

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