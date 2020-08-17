Mulher é encontrada morta, sem roupas e com marcas de facadas na Serra

Uma mulher foi encontrada morta e com ferimentos de facadas na manhã desta segunda-feira (17), no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. A vítima estava nua e o corpo foi encontrado ao lado de um campo de futebol do bairro.
Segundo informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, até o começo da manhã desta segunda -feira nenhum familiar da mulher tinha ido ao local do crime e a vítima ainda não havia sido identificada.
A Polícia Civil investiga o caso e ainda não tem informações sobre o que teria motivado o crime. Assim que houver mais informações esta reportagem será atualizada.
Com informações da TV Gazeta