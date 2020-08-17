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Em  Vila Nova de Colares

Mulher é encontrada morta, sem roupas e com marcas de facadas na Serra

O corpo foi encontrado ao lado de um campo de futebol, na manhã desta segunda-feira (17), e ainda não havia sido identificado. A Polícia Civil ainda não sabe o que motivou a morte da mulher

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 10:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2020 às 10:12
Viatura da Polícia Civil - DHPP
Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma mulher foi encontrada morta e com ferimentos de facadas na manhã desta segunda-feira (17), no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. A vítima estava nua e o corpo foi encontrado ao lado de um campo de futebol do bairro.
Segundo informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, até o começo da manhã desta segunda -feira nenhum familiar da mulher tinha ido ao local do crime e a vítima ainda não havia sido identificada.
Polícia Civil investiga o caso e ainda não tem informações sobre o que teria motivado o crime. Assim que houver mais informações esta reportagem será atualizada.

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Com informações da TV Gazeta

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