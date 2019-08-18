Mulher é encontrada morta na casa onde morava em Vila Velha

Lucia Costa Dutra morava sozinha no bairro Alvorada, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma mulher identificada como Lucia Costa Dutra, de 55 anos, foi encontrada morta a tiros dentro da casa onde morava no bairro Alvorada, em Vila Velha, na tarde deste domingo (18). Ao todo, a mulher teve 20 perfurações. Os dois cachorros de estimação da vítima foram atingidos pelos disparos. Um morreu no local e o outro ficou ferido.

Os policiais encontraram a casa da vítima, que fica na Rua Cleto Correa Neto, aberta. Segundo a polícia, a família de Lucia é de Itapemirim, no Sul do Estado, mas ela morava sozinha em Vila Velha na região que é conhecida como grota.

A polícia informou que o corpo da vítima foi encontrado na cozinha da casa e que, no momento do crime, Lúcia estaria tomando café da manhã já que um copo de achocolatado estava em cima da mesa.

De acordo com os vizinhos, Lucia era autônoma e trabalhava produzindo sabão. Segundo eles, a mulher tinha um bom relacionamento com todos.

O Centro de Zoonoses do município foi acionado para resgatar o cachorro que ficou ferido com os disparos. A Polícia Civil não soube informar a motivação e a autoria do crime.