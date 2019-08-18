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Violência

Mulher é encontrada morta na casa onde morava em Vila Velha

A vítima, identificada como Lucia Costa Dutra, de 55 anos, foi assassinada a tiros. Os dois cachorros de estimação dela foram atingidos com os disparos. Um morreu e o outro ficou ferido

Publicado em 18 de Agosto de 2019 às 13:26

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

18 ago 2019 às 13:26
Lucia Costa Dutra morava sozinha no bairro Alvorada, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma mulher identificada como Lucia Costa Dutra, de 55 anos, foi encontrada morta a tiros dentro da casa onde morava no bairro Alvorada, em Vila Velha, na tarde deste domingo (18). Ao todo, a mulher teve 20 perfurações. Os dois cachorros de estimação da vítima foram atingidos pelos disparos. Um morreu no local e o outro ficou ferido.
Os policiais encontraram a casa da vítima, que fica na Rua Cleto Correa Neto, aberta. Segundo a polícia, a família de Lucia é de Itapemirim, no Sul do Estado, mas ela morava sozinha em Vila Velha na região que é conhecida como grota. 
A polícia informou que o corpo da vítima foi encontrado na cozinha da casa e que, no momento do crime, Lúcia estaria tomando café da manhã já que um copo de achocolatado estava em cima da mesa.
De acordo com os vizinhos, Lucia era autônoma e trabalhava produzindo sabão. Segundo eles, a mulher tinha um bom relacionamento com todos.
O Centro de Zoonoses do município foi acionado para resgatar o cachorro que ficou ferido com os disparos. A Polícia Civil não soube informar a motivação e a autoria do crime.
> Mulher coloca fogo em carro de ex-amante e acaba queimada na Serra
(Com informações de Raquel Lopes)

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