Mulher é encontrada morta na casa do namorado em Vila Velha

Local em que a zeladora Elaine de Oliveira foi encontrada morta a facadas Crédito: Bernardo Coutinho

Uma zeladora de 54 anos foi encontrada morta a facadas, dentro da casa do namorado, em um prédio do bairro Alvorada, em Vila Velha. Elaine Maria de Oliveira estava caída no chão da cozinha.

Segundo os investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o crime teria acontecido no final de semana, mas o corpo foi encontrado somente na noite desta segunda-feira (19).

Um vizinho, comunicador visual de 60 anos, contou que a última vez que viu o casal andando na rua foi no último sábado à noite. Eles teriam acabado de voltar da igreja.

No sábado a menina do bar viu ela vir aqui à noite para chamar ele para ir à igreja, mas ele não desceu. Aí ela foi sozinha, mas depois voltou de mãos dadas com ele. Eles subiram e só no domingo eu o vi, afirmou.

A mesma testemunha contou que não ouviu nenhuma briga, ou barulho de confusão durante a noite daquele dia, mas viu o namorado de Elaine sair de casa, sozinho, no domingo de manhã.

Ele passou por mim, eu cumprimentei, ele passou e nem falou nada. Eu fiquei até surpreso, porque sempre falava com ele e dessa vez não respondeu. Isso eram umas 11h de domingo. Aí depois veio essa situação, relatou o comunicador visual.

De acordo com a polícia, como a zeladora não aparecia em casa desde sábado, o filho dela acionou policiais militares, que foram com ele até a casa do namorado dela, em um prédio da Rua Ana Siqueira.

Eles foram até a porta da quitinete e bateram várias vezes, mas ninguém atendeu. Quando estavam indo embora, um dos PMs sentiu um cheiro forte e resolveu entrar à força na residência.

O corpo da zeladora foi encontrado no chão da cozinha. No total ela tomou cinco facadas, sendo uma em cada mão, duas no tórax e uma no pescoço. Marcas de sangue estavam espalhadas por todo o cômodo.