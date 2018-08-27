Mulher é encontrada morta em escola abandonada em Vitória

Um corpo de uma mulher foi encontrado dentro de uma escola abandonada no bairro Praia de Santa Helena, em Vitória. A vítima estava com marcas de perfuração de faca no pescoço, nuca e tórax. Não havia documento de identificação.
De acordo com os investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção á Pessoa (DHPP), o corpo estava em início de estado de decomposição e o crime pode ter acontecido há três ou quatro dias. A polícia foi acionada por volta das 12h30 desta segunda-feira (27).
Segundo os policiais, como o prédio está abandonado, um homem, que toma conta de cachorros que vivem no local e tem acesso ao terreno, chegou para colocar comida para os animais e acabou sentindo um cheiro forte e estranho.
Ele foi até o prédio do outro lado da rua e pediu ajuda a um segurança. Quando eles chegaram até a escada que liga o térreo ao primeiro andar da escola abandonada, acabaram encontrando o corpo da vítima e acionando o Centro Integrado Operacional de Defesa Social. (Ciodes).
Por volta das 14h o corpo da mulher foi retirado e encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML), onde aguarda identificação. Segundo populares, o local é frequentado por moradores de rua, que costumam pular o muro do local para se abrigar.