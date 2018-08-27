Mulher é encontrada morta em escola abandonada em Vitória

Segundo os policiais, como o prédio está abandonado, um homem, que toma conta de cachorros que vivem no local e tem acesso ao terreno, chegou para colocar comida para os animais e acabou sentindo um cheiro forte e estranho.

Ele foi até o prédio do outro lado da rua e pediu ajuda a um segurança. Quando eles chegaram até a escada que liga o térreo ao primeiro andar da escola abandonada, acabaram encontrando o corpo da vítima e acionando o Centro Integrado Operacional de Defesa Social. (Ciodes).