Mulher é encontrada morta a tiros em Baixo Guandu

Jovem é encontrada morta a tiros em Baixo Guandu Crédito: Prefeitura de Baixo Guandu/Divulgação

O corpo de uma jovem de 21 anos foi encontrado no início da manhã desta quarta-feira (02), na BR 259, em Baixo Guandu , no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, o corpo estava próximo à entrada de uma trilha do motocross.

Segundo a polícia, uma testemunha encontrou a jovem caída com o rosto ensanguentado e acionou os militares. Quando a equipe chegou ao local, a vítima já estava morta.

De acordo com a polícia, a vítima foi identificada como Jhenifer Gomes de Oliveira. Ela usava calça jeans, blusa verde e chinelos quando foi encontrada.

Com a chegada da perícia criminal, várias lesões por arma de fogo foram verificadas no corpo da vítima. De acordo com a polícia, havia duas perfurações no pescoço e uma no ombro direito.