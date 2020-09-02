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Homicídio

Mulher é encontrada morta a tiros em Baixo Guandu

O corpo da vítima, de 21 anos, foi encontrado próximo à entrada de uma trilha do motocross, na BR 259

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 19:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 19:00
Cidade de Baixo Guandu
Jovem é encontrada morta a tiros em Baixo Guandu Crédito: Prefeitura de Baixo Guandu/Divulgação
O corpo de uma jovem de 21 anos foi encontrado no início da manhã desta quarta-feira (02), na BR 259, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, o corpo estava próximo à entrada de uma trilha do motocross.
Segundo a polícia, uma testemunha encontrou a jovem caída com o rosto ensanguentado e acionou os militares. Quando a equipe chegou ao local, a vítima  já estava morta.

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De acordo com a polícia, a vítima foi identificada como Jhenifer Gomes de Oliveira. Ela usava calça jeans, blusa verde e chinelos quando foi encontrada. 
Com a chegada da perícia criminal, várias lesões por arma de fogo foram verificadas no corpo da vítima. De acordo com a polícia, havia duas perfurações no pescoço e uma no ombro direito.
A PM informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o  Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. A Polícia Civil afirmou que o fato será investigado por meio da Delegacia de Polícia de Baixo Guandu. Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Segundo a polícia, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. 

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