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Crime

Mulher e criança são baleadas durante tiroteio em Cariacica

O crime aconteceu na tarde desta segunda-feira (12), no bairro Jardim Botânico, em Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 00:19

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 00:19

Crédito: Fernando Madeira
Uma criança de 4 anos e uma mulher de 58 anos foram vítimas de balas perdidas durante um confronto que aconteceu na tarde desta segunda-feira (12), no bairro Jardim Botânico, em Cariacica. Os dois foram socorridos por populares e não correm risco de morte.
De acordo com a PM, a polícia foi acionada para verificar uma troca de tiros entre bandidos que acontecia no bairro. Nessa ocorrência, a mulher e a criança ficaram feridas. Assim que a PM chegou no bairro, os policiais se depararam com sete indivíduos armados, que atiraram contra a viatura.
Os militares revidaram e os bandidos tentaram fugir. Um dos suspeitos, de 19 anos, foi localizado ainda no bairro. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38, com numeração raspada e cinco munições intactas. O suspeito, que já tinha passagem por desacato, foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica.
De acordo com o Major Stein, da Polícia Militar, a polícia realiza policiamento ostensivo no local. Trata-se de um episódio isolado. Nós acompanhamos o bairro e não temos registros de ações semelhantes na região, afirmou Stein. O major disse ainda que os disparos realizados no local podem ter ligação direta com o tráfico de drogas. Tudo indica que se trata de um confronto de gangues envolvidas com tráfico de entorpecentes na região, completou.
A mulher de 58 anos, atingida por um disparo na coxa, foi socorrida e levada ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. A bala atravessou a coxa da vítima, mas já no fim da tarde desta segunda ela teve alta médica. Já o menino, de 4 anos, foi atingido por um disparo nas nádegas e encaminhado ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba). O estado de saúde da criança não foi informado pelo hospital.
Arma calibre 38 apreendida durante confronto com a polícia Crédito: Divulgação / PM
> Policial civil reage a assalto e mata bandido na Serra

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