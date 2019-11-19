Mulher é baleada por criminosos enquanto dirigia carro na Serra

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga crime Crédito: Bernardo Coutinho

Uma mulher foi baleada enquanto dirigia um carro no bairro Planalto Serrano , na Serra , na manhã desta terça-feira (19). Moradores da região narraram horas de terror e intensos tiroteios durante a madrugada e também pela manhã. A polícia esteve no local e foi recebida a tiros. Nenhum suspeito foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, por meio de nota, uma denúncia anônima informou à PM que vários indivíduos armados, a bordo de um carro e uma motocicleta, fizeram disparos pelo bairro Planalto Serrano. Militares foram local e visualizaram várias pessoas na rua, com uma mulher baleada próxima a um carro, que tinha marcas de tiros. A polícia não informou em que parte do corpo a mulher foi atingida, nem o estado de saúde dela.

"Os militares socorreram a vítima para o Hospital Jaime dos Santos Neves. No hospital, a mulher informou que estava passando pelo bairro Planalto Serrano quando foi surpreendida por indivíduos armados que atiraram contra o seu veículo", disse a nota.

BANDIDOS ATIRAM CONTRA PM

Durante as rondas no bairro, policiais militares viram dois suspeitos armados. No momento em que a abordagem seria realizada, a dupla percebeu a aproximação dos militares e atirou contra a equipe, que revidou.

"Após atirar contra os policiais, os indivíduos fugiram por um beco em direção a um brejo. Foi solicitado apoio do Harpia que auxiliou nas buscas, no entanto nenhum dos indivíduos foi encontrado", finalizou a PM, por nota.

MORADORES NARRAM HORAS DE TERROR

Desesperados, moradores da região narraram em áudios as horas de terror e constantes tiroteios que estão enfrentando desde o início da madrugada.

"Eu estava trabalhando fazendo entregas atrás da praça, na rua Bela Vista, quando começaram os tiros. Eu larguei todas as encomendas e meu veículo na rua e saí correndo para dentro da casa do cliente. O negócio está feio em Planalto Serrano", lamentou uma pessoa.

Outra contou que foi surpreendida pelos tiros ao buscar os filhos na escola. "Essa noite em Planalto Serrano foi a maior troca de tiros. Agora, fui buscar as crianças no colégio e teve muito tiro no bairro. Muito tiro mesmo. Vocês não têm noção de como está Planalto Serrano de ontem para hoje. As escolas ligando para os pais buscarem os filhos... Muito tiro mesmo", contou.

Procurada, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura da Serra informou, por nota, que "as aulas acontecem normalmente em todas as unidades de ensino da Serra".