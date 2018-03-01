Mulher é baleada na porta do trabalho em Vitória

Após os tiros, houve correria na rua em que fica o supermercado Crédito: Reprodução

Uma auxiliar de serviços gerais, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi baleada na cabeça na porta do trabalho, na avenida Marechal Campos, em Vitória. O autor do disparo é um homem, que fugiu em seguida. A vítima foi socorrida por populares.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu por volta das 21 horas. A auxiliar de serviços gerais, que trabalha na limpeza do Supermercado Epa Plus através de uma empresa terceirizada, chegava ao estabelecimento quando tudo aconteceu.

Ainda segundo a polícia, a mulher foi deixada de carro do outro lado da avenida onde fica o supermercado. Ao descer do veículo, um homem apareceu a pé, atirou contra a cabeça dela e fugiu. Segundo populares, ele escapou em um motocicleta.

O dono de um restaurante, que trabalha próximo ao local do crime e não quis se identificar, contou que, mesmo ferida, a vítima correu em direção ao supermercado. Ela foi socorrida de carro por populares ao Hospital São Lucas, em Vitória. Já o motoqueiro fugiu na moto em alta velocidade. Ele ainda não foi localizado.

Câmeras de segurança das redondezas flagraram o momento do crime e também a correria de passantes e clientes do supermercado após o tiro.