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Crime

Mulher é baleada na porta do trabalho em Vitória

A vítima chegava ao supermercado onde trabalha quando um homem atirou contra ela

Publicado em 01 de Março de 2018 às 02:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 02:04
Após os tiros, houve correria na rua em que fica o supermercado Crédito: Reprodução
Uma auxiliar de serviços gerais, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi baleada na cabeça na porta do trabalho, na avenida Marechal Campos, em Vitória. O autor do disparo é um homem, que fugiu em seguida. A vítima foi socorrida por populares.
De acordo com a polícia, o crime aconteceu por volta das 21 horas. A auxiliar de serviços gerais, que trabalha na limpeza do Supermercado Epa Plus através de uma empresa terceirizada, chegava ao estabelecimento quando tudo aconteceu.
Ainda segundo a polícia, a mulher foi deixada de carro do outro lado da avenida onde fica o supermercado. Ao descer do veículo, um homem apareceu a pé, atirou contra a cabeça dela e fugiu. Segundo populares, ele escapou em um motocicleta. 
O dono de um restaurante, que trabalha próximo ao local do crime e não quis se identificar, contou que, mesmo ferida, a vítima correu em direção ao supermercado. Ela foi socorrida de carro por populares ao Hospital São Lucas, em Vitória. Já o motoqueiro fugiu na moto em alta velocidade. Ele ainda não foi localizado.
Câmeras de segurança das redondezas flagraram o momento do crime e também a correria de passantes e clientes do supermercado após o tiro. 
Com informações de Rodrigo Maia

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