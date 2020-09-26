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Porto de Santana

Mulher é baleada na perna durante tentativa de assalto em Cariacica

Crime aconteceu na Rua da Vitória pouco antes das 5h deste sábado (26)

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 11:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2020 às 11:50
Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Cariacica
Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Wagner Martins/TV Gazeta
Uma mulher foi baleada na madrugada deste sábado (26) durante uma tentativa de assalto em Porto de Santana, em Cariacica, na Grande Vitória.
A tentativa de assalto aconteceu na Rua da Vitória pouco antes das 5h. A mulher de 25 anos disse para a polícia que passava de carro na rua com outra mulher quando dois bandidos apareceram.
A vítima disse que ela tentou atropelar um ladrão e os dois começaram a atirar.

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A perna da mulher e um carro que estava estacionado na rua foram atingidos.
A mulher registrou o boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Cariacica. O caso é investigado pela Polícia Civil e nenhum suspeito foi preso.
Com informações do G1 ES

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