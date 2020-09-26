Mulher é baleada na perna durante tentativa de assalto em Cariacica

Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Wagner Martins/TV Gazeta

Uma mulher foi baleada na madrugada deste sábado (26) durante uma tentativa de assalto em Porto de Santana, em Cariacica , na Grande Vitória.

A tentativa de assalto aconteceu na Rua da Vitória pouco antes das 5h. A mulher de 25 anos disse para a polícia que passava de carro na rua com outra mulher quando dois bandidos apareceram.

A vítima disse que ela tentou atropelar um ladrão e os dois começaram a atirar.

A perna da mulher e um carro que estava estacionado na rua foram atingidos.

A mulher registrou o boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Cariacica. O caso é investigado pela Polícia Civil e nenhum suspeito foi preso.