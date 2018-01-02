Mulher é baleada durante tentativa de assalto em Cachoeiro

A vítima está internada na Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Geizy Gomes

Uma mulher de 32 anos foi baleada durante uma tentativa de assalto na manhã desta terça-feira (02), na Rodovia do Frade, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Os bandidos fugiram após os disparos sem levar nada.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima passava de motocicleta pela rodovia do Frade, próximo ao trevo do Morro do Lixo, por volta das 7h, quando foi abordada pelos bandidos que estavam em outra moto, uma Honda CG. Eles tentaram roubar a motocicleta da mulher, como não conseguiram, atiraram na direção dela.