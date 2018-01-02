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Violência

Mulher é baleada durante tentativa de assalto em Cachoeiro

Os bandidos não conseguiram levar a motocicleta da vítima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2018 às 17:09

Publicado em 02 de Janeiro de 2018 às 17:09

A vítima está internada na Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Geizy Gomes
Uma mulher de 32 anos foi baleada durante uma tentativa de assalto na manhã desta terça-feira (02), na Rodovia do Frade, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Os bandidos fugiram após os disparos sem levar nada.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima passava de motocicleta pela rodovia do Frade, próximo ao trevo do Morro do Lixo, por volta das 7h, quando foi abordada pelos bandidos que estavam em outra moto, uma Honda CG. Eles tentaram roubar a motocicleta da mulher, como não conseguiram, atiraram na direção dela.
A vítima foi atingida no pescoço e socorrida para a Santa Casa de Misericórdia, onde permanece internada. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio. Até o momento ninguém foi preso.

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